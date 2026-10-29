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En 1837, nació el hijo que Alberdi presentó como su sobrino: 43 años después, reveló las riquezas ocultas de Córdoba

Manuel Alberdi creció lejos de su padre, estudió en Europa y recorrió minas abandonadas. Su historia quedó opacada por la figura del hombre que inspiró la Constitución de 1853.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Hijo de Alberdi
Juan Bautista Alberdi mantuvo en reserva la identidad de su hijo Foto: Wikipedia
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La historia argentina recuerda a Juan Bautista Alberdi como el autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, una de las obras que más influyó en la Constitución Nacional de 1853. Sin embargo, detrás del reconocido jurista existió un secreto familiar: tuvo un hijo al que durante años presentó públicamente como su sobrino.

Manuel Alberdi Abadía nació en Buenos Aires alrededor de 1837, fruto de la relación entre Alberdi y Petrona Abadía Magán. Su infancia coincidió con el exilio de su padre, quien abandonó el territorio controlado por Juan Manuel de Rosas y permaneció gran parte de su vida fuera del país.

La separación no fue solamente geográfica. Durante años, Alberdi evitó reconocerlo abiertamente como hijo. En distintos documentos lo mencionó como un “pariente querido”, aunque con el tiempo le dejó bienes y derechos sobre su obra.

El reencuentro que cambió la vida de Manuel Alberdi

Padre e hijo volvieron a verse en mayo de 1857, en París, después de casi dos décadas separados. Manuel ya era un joven y Alberdi decidió ocuparse de su educación.

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Estudió en Versalles y Londres, donde recibió formación en francés, inglés, matemáticas, física y contabilidad. También adquirió conocimientos agrícolas y aprendió tareas prácticas vinculadas con el trabajo rural.

Hijo de Alberdi
Manuel Alberdi, el hijo menos conocido del autor de Bases Foto: carlospaezdelatorre

Al regresar a Sudamérica, pasó por establecimientos productivos relacionados con Justo José de Urquiza. Trabajó en la estancia San Pedro y en el saladero Santa Cándida, antes de instalarse durante un tiempo en Bahía Blanca.

Pero Manuel no eligió el derecho ni la política. Su interés se concentró en la ingeniería, la minería y los recursos naturales de una Argentina que todavía desconocía buena parte de las riquezas de su territorio.

El informe que reveló el potencial minero de Córdoba

En 1879, mientras Alberdi realizaba su último regreso a la Argentina, Manuel recibió el encargo de investigar las minas abandonadas de Córdoba.

El resultado fue publicado en 1880, 43 años después de su nacimiento, bajo el título Informe sobre la minería y los principales criaderos metalíferos de la provincia de Córdoba. El trabajo tuvo 136 páginas y fue impreso en Buenos Aires por Guillermo Kraft.

Manuel recorrió regiones como Calamuchita, Cruz del Eje y Yacanto. Analizó yacimientos de oro, plata, cobre y plomo, además de caminos, sistemas de extracción, hornos, combustibles y costos de producción.

Su informe intentaba responder una pregunta central:¿por qué habían fracasado tantos emprendimientos mineros y qué necesitaban para volver a funcionar?

Ejemplares de aquel estudio todavía se conservan en el Archivo Histórico Antiguo de la Biblioteca “Alfredo L. Palacios”, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

El hijo secreto que preservó el legado de su padre

Juan Bautista Alberdi murió en Francia el 19 de junio de 1884. Dos años después, durante la división judicial de sus bienes, Manuel fue reconocido por los herederos como hijo natural del pensador tucumano.

Juan Bautista Alberdi
Juan Bautista Alberdi

Además de estudiar la minería, Manuel ayudó a reunir y preservar documentos de su padre. Las Obras completas de J. B. Alberdi comenzaron a publicarse durante la década de 1880, mientras que sus Escritos póstumos aparecieron en numerosos tomos durante los años siguientes.

Manuel murió en Buenos Aires el 9 de marzo de 1900, cerca de los 63 años. Nunca alcanzó la notoriedad de su padre, pero dejó una doble huella: exploró el potencial minero de Córdoba y colaboró con la conservación del pensamiento de uno de los grandes protagonistas de la historia argentina.

HistoriaHijoJuan Bautista Alberdi
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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