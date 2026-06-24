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Un diminuto pueblo rural de solo 40 habitantes busca vecinos: ofrece casa gratis, trabajo y transporte escolar

Las autoridades indicaron que la iniciativa no está pensada para una experiencia temporal o turística. La apuesta busca garantizar el relevo generacional y asegurar que el pueblo mantenga servicios básicos y actividad social durante los próximos años.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Un diminuto pueblo rural de solo 40 habitantes busca vecinos.
Un diminuto pueblo rural de solo 40 habitantes busca vecinos. Foto: SoriaNoticias
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Mientras en gran parte del mundo miles de personas sueñan con cambiar de vida, dejar atrás las grandes ciudades y empezar de nuevo en un entorno más tranquilo, un pequeño pueblo de España decidió convertir ese deseo en una oportunidad concreta. Se trata de Arenillas, una diminuta localidad de apenas 40 habitantes ubicada en la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León, que lanzó una convocatoria para atraer nuevas familias y combatir uno de los mayores desafíos de la España rural: la despoblación.

La propuesta no pasó desapercibida. El pueblo ofrece una vivienda completamente equipada sin costo de alquiler, un empleo estable, transporte escolar gratuito para los niños e incluso asistencia para facilitar la mudanza. El objetivo es claro: sumar vecinos que quieran establecerse de manera permanente y contribuir al futuro de la comunidad.

Arenillas, el pueblo de España que ofrece casa gratis y trabajo para nuevos habitantes

La iniciativa es impulsada por el Ayuntamiento de Arenillas junto con la Asociación Cultural de Arenillas, entidades que durante los últimos años trabajaron en la rehabilitación de siete viviendas con el propósito de revitalizar el pueblo.

Arenillas es una diminuta localidad española de apenas 40 habitantes ubicada en la provincia de Soria. Foto: SoriaNoticias

Actualmente, una de esas casas municipales quedó disponible para la familia seleccionada. Además del acceso gratuito a la vivienda, la propuesta incluye un puesto fijo de albañil destinado al mantenimiento de edificios municipales, una tarea considerada clave para preservar el patrimonio local y garantizar una fuente de ingresos estable para quienes decidan mudarse.

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La convocatoria también contempla la posibilidad de gestionar el bar o centro social del pueblo, un espacio fundamental para la vida comunitaria donde se realizan reuniones vecinales, celebraciones y actividades culturales.

Requisitos para mudarse a Arenillas: las familias con hijos tienen prioridad

Si bien cualquier interesado puede presentar su candidatura, las autoridades locales aclararon que tendrán prioridad las familias con hijos en edad escolar.

La propuesta incluye un puesto fijo de albañil destinado al mantenimiento de edificios municipales. Foto: SoriaNoticias

Los chicos pueden asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, situado a unos 20 kilómetros de Arenillas, gracias a un servicio de transporte escolar gratuito que conecta diariamente ambas localidades. La apuesta busca garantizar el relevo generacional y asegurar que el pueblo mantenga servicios básicos y actividad social en los próximos años.

Cómo busca combatir la despoblación este pequeño pueblo de Castilla y León

Otro de los puntos fuertes de la propuesta es la mejora de la conectividad digital. La disponibilidad de Internet de calidad permite compatibilizar el empleo local con modalidades de homeoffice, una ventaja cada vez más valorada por quienes buscan instalarse lejos de los grandes centros urbanos sin renunciar a oportunidades laborales.

La apuesta busca garantizar el relevo generacional y asegurar que el pueblo mantenga servicios básicos. Foto: Wikipedia

Según informó la agencia EFE, la respuesta superó ampliamente las expectativas. El ayuntamiento recibió cientos de solicitudes procedentes de distintos puntos de España y del resto del mundo, y las consultas continúan llegando.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que la iniciativa no está pensada para quienes buscan una experiencia temporal o turística. El requisito fundamental es demostrar la voluntad de radicarse a largo plazo y participar activamente en la vida comunitaria.

En una época marcada por el crecimiento de las grandes ciudades y el abandono progresivo de muchas zonas rurales, Arenillas se transformó en un ejemplo de cómo los pequeños pueblos intentan reinventarse para sobrevivir. Y, al menos por ahora, la fórmula parece estar despertando interés mucho más allá de las montañas de Soria.

PuebloVecinosEspaña
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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