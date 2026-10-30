Un joven tucumano imaginó un diálogo entre dos reyes derrotados en 1808: 17 años después, apareció asesinado en una calle de Lima

Bernardo de Monteagudo, una figura clave de la independencia sudamericana Foto: Wikipedia

Tenía solamente 35 años, llevaba objetos de valor que nadie robó y presentaba una herida mortal en el pecho. El 28 de enero de 1825, Bernardo de Monteagudo fue encontrado sin vida cerca de la plaza de San Juan de Dios, en Lima. Aquel crimen interrumpió la trayectoria de uno de los personajes más brillantes, polémicos y desconocidos de la independencia sudamericana.

Nacido el 20 de agosto de 1789 en San Miguel de Tucumán, Monteagudo fue abogado, periodista, militar, diplomático y funcionario. Trabajó junto a José de San Martín y Simón Bolívar, pero su nombre nunca alcanzó la popularidad de otros protagonistas de la historia argentina.

Mucho antes de acompañar ejércitos libertadores, el tucumano había escrito un texto sorprendente. En 1808, con menos de 20 años, imaginó una conversación entre Atahualpa, el último soberano inca ejecutado por los españoles, y Fernando VII, el rey de España desplazado durante la invasión napoleónica.

El diálogo que anticipó la revolución americana

La obra fue conocida como Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII en los Campos Elíseos. En ella, ambos monarcas reflexionaban sobre la pérdida de sus territorios y el poder ejercido por sus conquistadores.

Mediante aquella conversación ficticia, Monteagudo planteó una pregunta que resultaba explosiva para la época: si España estaba ocupada y su propio rey no podía gobernar, por qué los pueblos americanos debían continuar obedeciendo a las autoridades coloniales.

Monumento a Monteagudo en Buenos Aires Foto: Wikipedia

El escrito circuló de manera clandestina y anticipó varios de los argumentos que aparecerían durante las revoluciones independentistas. El detalle más llamativo era la edad de su autor: Monteagudo acababa de formarse como abogado en la Universidad de Chuquisaca y ya proponía revisar la legitimidad del dominio español.

Participó en una rebelión anterior a la Revolución de Mayo

En 1809, un año antes de los acontecimientos de Buenos Aires, Monteagudo participó en la Revolución de Chuquisaca, considerada uno de los antecedentes del proceso emancipador sudamericano.

Tenía apenas 19 años y habría colaborado en la redacción de documentos revolucionarios. Cuando las fuerzas realistas recuperaron el control, fue detenido bajo acusaciones de deslealtad. Más tarde consiguió escapar y se incorporó a los movimientos que buscaban terminar con el poder colonial.

Semana de Mayo en Buenos Aires Foto: Wikipedia

Su capacidad intelectual llamó la atención de Juan José Castelli, quien lo nombró secretario y auditor del Ejército del Norte. De esa manera, el joven tucumano abandonó definitivamente el ámbito universitario para convertirse en una pieza activa de la revolución.

El prócer que convirtió los periódicos en trincheras

Monteagudo entendió que la independencia no se disputaba solamente con armas. También era necesario convencer, movilizar y difundir nuevas ideas políticas.

En Buenos Aires estuvo vinculado con La Gaceta y dirigió Mártir o Libre, periódico desde el cual reclamó abiertamente la declaración de la independencia. Además, reorganizó la Sociedad Patriótica y participó en los espacios políticos relacionados con la Logia Lautaro.

Su pluma directa le permitió ganar influencia, pero también acumuló adversarios. Defendía medidas severas contra los enemigos de la revolución y consideraba que cualquier vacilación podía favorecer la restauración del régimen colonial.

Después de los cambios políticos de 1815, fue desterrado. Sin embargo, aquella expulsión no significó el final de su carrera.

De San Martín a la Biblioteca Nacional del Perú

Monteagudo se incorporó posteriormente al proyecto continental de José de San Martín. Fue auditor del Ejército de los Andes e intervino en procesos políticos desarrollados en Chile y Perú.

Durante el Protectorado de San Martín ocupó los ministerios de Guerra y Marina, y de Gobierno y Relaciones Exteriores. Desde esos cargos impulsó decisiones que despertaron fuertes resistencias entre sectores de la sociedad limeña.

Una faceta menos conocida fue su participación en la organización de la Biblioteca Nacional del Perú. Investigaciones históricas lo identifican como su primer director en 1822, diferenciando esa responsabilidad del cargo de primer bibliotecario.

El dato revela que Monteagudo no pensaba la independencia solamente como una victoria militar. Para él, las nuevas naciones necesitaban instituciones, libros y ciudadanos formados.

El crimen que todavía conserva interrogantes

En 1822, una reacción política provocó su expulsión de Perú. Tiempo después regresó bajo la protección de Simón Bolívar y comenzó a trabajar en un proyecto para fomentar la unión de los países americanos.

No pudo terminarlo. El 28 de enero de 1825 fue apuñalado en una calle de Lima. Aunque se identificó a los presuntos autores materiales, nunca quedó completamente aclarado quién ordenó el ataque.

Plazoleta de la Micheo en Lima, donde fue asesinado Bernardo de Monteagudo en 1898 Foto: Pontificia Universidad Católica del Perú

Sus pertenencias permanecieron intactas, un detalle que debilitó la hipótesis del robo y fortaleció la sospecha de un asesinato político.

Diecisiete años después de imaginar aquel diálogo entre dos reyes derrotados, Monteagudo terminó protagonizando uno de los grandes enigmas de la independencia. Su historia demuestra que detrás de los próceres más conocidos existieron figuras decisivas cuya influencia atravesó fronteras, revoluciones y gobiernos.