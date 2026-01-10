Vacaciones con tu perro en playas pet friendly. Foto: Unsplash.

Los perros son un integrante más de cada familia. En este contexto, cada vez son más las playas de la Costa Atlántica que apuestan por una propuesta pet friendly para que los visitantes puedan asistir a la misma con sus mascotas.

No obstante, distintas marcas y organizaciones impulsan iniciativas que promueven el cuidado, la prevención y convivencia responsable en la playa, con actividades pensadas tanto para tutores como para sus perros.

Cariló: Royal Canin en el Balneario Divisadero

El Balneario Divisadero de Cariló tendrá propuestas pet friendly. Foto: Unsplash.

Del sábado 3 al jueves 25 de enero, Royal Canin estará presente en el Balneario Divisadero, el único parador pet friendly de Cariló.

La propuesta incluye: activaciones especiales y charlas informativas durante los fines de semana, orientadas a tutores de mascotas, con foco en la prevención, el bienestar y el disfrute responsable de la temporada de verano.

Además, el fin de semana del 10 y 11 de enero, la Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (ACECC) realizará demostraciones de rescate acuático, una actividad educativa y visualmente impactante.

Mar del Plata: propuestas pet friendly de Eukanuba

Mar del Plata también presentará propuestas pet friendly para tutores y mascotas. Foto: Unsplash.

En Mar del Plata, Eukanuba llevará a cabo distintas acciones pensadas para disfrutar la playa con perros:

Atalaya – Dogpark : durante los fines de semana de enero se realizará entrega de parasoles y chapitas identificatorias, además de acciones de reclutamiento de datos.

Demostraciones de Agility Dogs : previstas para los primeros fines de semana de enero, con exhibiciones de destreza, entrenamiento y vínculo entre perros y guías.

Playa YES: actividades recreativas en la playa para tutores y mascotas.

Pinamar: Tráiler Eukanuba

Pinamar será otra de las playas que realizará propuestas pet friendly durante el verano. Foto: Unsplash.

En Pinamar, Eukanuba estará presente con su Tráiler oficial, donde se realizarán actividades para mascotas y tutores.

Entre las acciones previstas se incluyen: entrega de chapitas identificatorias, juegos interactivos y premios, pensados para sumar diversión y concientización durante la jornada de playa.

Recomendaciones para disfrutar de las playas pet friendly

Las playas pet friendly de la Costa Atlántica se consolidan como espacios donde el cuidado responsable, disfrute y la información van de la mano. Con propuestas pensadas para toda la familia, el verano 2026 se vive mejor cuando es compartido. A continuación, 5 consejos: