Está en la Costa Atlántica y la comparan con Tulum:

Le dicen la “Tulum argentina” y queda en la Costa Atlántica. Foto: instagram @lasgaviotastur

Entre senderos de arena y construcciones que parecen fundirse con el paisaje, existe un pequeño destino de la Costa Atlántica que se posiciona como un verdadero oasis para quienes priorizan la calma, la belleza natural y una conexión genuina con el entorno que ofrece la provincia de Buenos Aires.

Lejos del turismo masivo y de los grandes complejos hoteleros, este lugar se distingue por una propuesta más íntima: predominan las posadas boutique y las cabañas de diseño sencillo, pensadas desde una lógica sustentable y con un profundo respeto por el paisaje costero.

Las Gaviotas, Costa Atlántica. Foto: instagram @lasgaviotastur

Dónde queda la “Tulum argentina”

Las Gaviotas, ubicada entre Mar de las Pampas y Mar Azul, es conocida como la “Tulum argentina” por su impronta estética y el clima de tranquilidad que se respira en cada rincón. El origen de su nombre se explica por la presencia constante de aves que suelen posarse a lo largo de la costa.

Sus playas amplias, de arena fina, combinadas con el bosque que la rodea, la convierten en un destino perfecto para quienes buscan relajarse en contacto con la naturaleza y lejos de las aglomeraciones.

Esta localidad forma parte del partido de Villa Gesell y la comparación con el famoso destino mexicano no es casual. Ambos comparten una identidad marcada por el turismo responsable, la arquitectura integrada al ambiente y una oferta de alojamientos pequeños, exclusivos y con atención personalizada, pensados para viajeros que buscan experiencias auténticas.

Las Gaviotas, Costa Atlántica. Foto: instagram @lasgaviotastur

Qué hacer en Las Gaviotas

El destino propone actividades variadas para disfrutar del aire libre y el entorno natural:

Deportes acuáticos: el surf y el kitesurf se destacan por las buenas condiciones del mar.

Cabalgatas: recorridos por la playa y el bosque, incluso en horarios nocturnos.

Paseos en bicicleta: caminos entre pinos y tramos de arena ideales para pedalear.

Gastronomía y paseos: restaurantes, cafeterías y heladerías con identidad local.

Reserva Faro Querandí: médanos, vistas abiertas y la posibilidad de practicar sandboard.

Pesca deportiva: salidas embarcadas acompañadas por guías de la zona.

Las Gaviotas, Costa Atlántica. Foto: instagram @lasgaviotastur

Cómo llegar a Las Gaviotas

En auto, el camino más habitual desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego continuar por la Ruta 2 hasta Dolores. Desde allí, se debe empalmar con la Ruta 63 y seguir por la Ruta 11 en dirección a la Costa Atlántica hasta el acceso a Mar de las Pampas y Las Gaviotas.

El viaje dura entre cuatro y cinco horas, según el tránsito y la época del año, y permite llegar de forma cómoda y directa a este rincón tranquilo de la costa bonaerense.

Dónde alojarse

La oferta de hospedaje en Las Gaviotas es amplia y diversa: desde cabañas rústicas hasta hoteles modernos, todos pensados para integrarse al paisaje sin alterarlo. Muchos de ellos apuestan por un trato cercano y servicios personalizados que hacen de la estadía una experiencia única.

Una vez pasado el punto más alto del verano, este rincón de la costa bonaerense se transforma en el refugio ideal para desconectar. Con playas más tranquilas y temperaturas agradables, febrero aparece como el mes perfecto para descubrir la magia de la llamada “Tulum argentina” y disfrutarla en su máximo esplendor.