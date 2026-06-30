¿Salieron hongos en las macetas de tus plantas?: qué significan y cómo eliminarlos sin dañar la planta

Por qué salen hongos en la maceta Foto: Gemini IA

Encontrar hongos pequeños sobre la tierra de una maceta puede generar preocupación en nuestras plantas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estos organismos suelen aparecer cuando el sustrato permanece demasiado húmedo y las condiciones favorecen su desarrollo, por lo que funcionan como una señal de que es momento de revisar los cuidados de la planta.

Y aunque la presencia de los hongos no suele atacar directamente las raíces de las plantas, si pueden indicar un desequilibrio en el riego, la ventilación o incluso el drenaje de la maceta. Según los expertos en jardinería, actuar a tiempo permite evitar problemas mayores y mantener las plantas en buen estado por mucho más tiempo.

Por qué salen hongos en la maceta Foto: Gemini IA

¿Por qué aparecen hongos en las macetas?

Los hongos forman parte del ecosistema natural del suelo y pueden desarrollarse cuando encuentran un ambiente con humedad constante y materia orgánica para alimentarse. Las causas más frecuentes son:

Exceso de riego.

Sustrato que retiene demasiada humedad.

Macetas con poco o mal drenaje.

Ambientes cerrados y con escasa ventilación.

Poca luz natural, que hace que la tierra tarde más en secarse.

En la mayoría de los casos, los hongos que aparecen sobre la superficie del sustrato no afectan directamente a la planta. Se alimentan de restos de materia orgánica presentes en la tierra y no de las raíces.

Sin embargo, sí representan una advertencia: si el sustrato permanece húmedo durante mucho tiempo, las raíces pueden empezar a sufrir por falta de oxígeno y aumentar el riesgo de pudrición o enfermedades. Por eso es importante corregir las condiciones que favorecieron su aparición.

Paso a paso, cómo eliminar los hongos de las macetas

Si detectás hongos en la tierra de una maceta, podés seguir estos pasos:

Retirá con una cuchara o una pequeña pala la capa superficial donde se encuentra el hongo. Dejá secar el sustrato antes de volver a regar. Verificá que la maceta tenga orificios de drenaje y que el agua no quede acumulada. Colocá la planta en un lugar con mejor circulación de aire y buena luz indirecta.

Si el problema persiste, reemplazá parte del sustrato o realizá un trasplante con tierra nueva y aireada.

Por qué salen hongos en la maceta Foto: Gemini IA

Hongos en las plantas: cómo prevenir que vuelvan a aparecer

La mejor forma de evitar los hongos es controlar la humedad del sustrato. Antes de regar, comprobá que los primeros centímetros de tierra estén secos y adaptá la frecuencia de riego según la estación del año.

También es recomendable utilizar un sustrato con buen drenaje, evitar que quede agua en el plato de la maceta y favorecer la ventilación de los ambientes donde se encuentran las plantas. Estas medidas reducen considerablemente las probabilidades de que el moho vuelva a desarrollarse.

Si además de los hongos observás hojas amarillas, tallos blandos, mal olor en el sustrato o raíces oscuras al trasplantar, es posible que el exceso de humedad haya provocado pudrición radicular. En ese caso, será necesario retirar las raíces dañadas, renovar el sustrato y ajustar el riego para favorecer la recuperación de la planta.