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El pueblo más bonito del mundo está en Italia: enamora a los turistas con playas, iglesias y atardeceres soñados

La elección fue realizada por la prestigiosa revista estadounidense Condé Nast Traveler, que posicionó a este rincón del sur de Italia en el primer lugar de un ranking que reúne a 20 pequeñas localidades destacadas por su atractivo para viajeros de todo el mundo.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El pueblo más bonito del mundo está en Italia, según una prestigiosa revista de turismo.
El pueblo más bonito del mundo está en Italia, según una prestigiosa revista de turismo. Foto: Unsplash
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Mientras destinos como Positano o Amalfi concentran buena parte de las postales y las multitudes de la costa italiana más famosa, un pequeño pueblo de calles tranquilas, iglesias centenarias e inolvidables vistas acaba de quedarse con un reconocimiento de alcance global. Praiano, una localidad ubicada en la Costa Amalfitana, fue elegida por la prestigiosa revista estadounidense Condé Nast Traveler como el pueblo más bonito del mundo.

La publicación especializada en turismo posicionó a este rincón del sur de Italia en el primer lugar de un ranking que reúne a 20 pequeñas localidades destacadas por su atractivo para viajeros de todo el mundo. Detrás de Praiano quedaron Biei (Japón) y Baños (Ecuador).

Praiano, el secreto mejor guardado de la Costa Amalfitana

Ubicado entre Positano y Amalfi, Praiano logró conservar una esencia que muchos destinos europeos perdieron con el turismo masivo. A diferencia de sus famosos vecinos, este pequeño pueblo ofrece una experiencia más auténtica, íntima y relajada, algo que fue especialmente valorado por Condé Nast Traveler. La revista destacó la posibilidad de disfrutar de la Costa Amalfitana lejos de las grandes concentraciones de visitantes, pero manteniendo la cercanía con los principales puntos de interés de la región.

Praiano ofrece una experiencia más auténtica, íntima y relajada, algo que fue muy valorado por Condé Nast Traveler. Foto: Unsplash

Con poco menos de 2.000 habitantes, Praiano combina la tranquilidad de una villa mediterránea con algunos de los paisajes más impactantes de Italia. Sus casas blancas se aferran a los acantilados y regalan vistas panorámicas sobre el mar Tirreno, en un entorno donde el ritmo cotidiano todavía conserva el encanto de los antiguos pueblos pesqueros.

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Qué ver en Praiano: playas, iglesias y paisajes de postal

Entre los principales atractivos del pueblo sobresalen sus dos playas más famosas. Marina di Praia es una pequeña cala rodeada de imponentes paredes rocosas que conserva una atmósfera típicamente marinera. En tanto, Gavitella se convirtió en uno de los rincones más fotografiados de la zona gracias a sus vistas abiertas sobre el mar y sus espectaculares atardeceres.

Otro de los símbolos de Praiano es la Iglesia de San Gennaro con su característica cúpula cubierta de mayólicas. Foto: Unsplash

Otro de los símbolos de Praiano es la Iglesia de San Gennaro, cuya característica cúpula cubierta de mayólicas de colores domina el paisaje urbano. El templo representa una de las expresiones más destacadas del patrimonio histórico local y ocupa un lugar central en la identidad cultural de la comunidad.

Las tradicionales mayólicas, presentes en plazas, fachadas e iglesias, forman parte de una herencia artística profundamente arraigada en la región de Campania. Este trabajo artesanal fue destacado por la publicación internacional como uno de los elementos distintivos que convierten a Praiano en un destino único.

Por qué Condé Nast Traveler eligió a Praiano como el pueblo más bonito del mundo

La elección de Praiano refleja una tendencia cada vez más fuerte en el turismo internacional: la búsqueda de destinos auténticos, con identidad propia y alejados de la saturación turística. Más allá de su belleza natural, la revista valoró su patrimonio cultural, la arquitectura tradicional, el paisaje costero y la posibilidad de experimentar una versión más genuina de la Costa Amalfitana.

La búsqueda de destinos auténticos, con identidad propia y alejados de la saturación turística define a Praiano. Foto: Unsplash

Para Andrea Ferraioli, presidente del Distrito Turístico de la Costa Amalfitana, el reconocimiento trasciende al propio pueblo. “Es un reconocimiento importante para Praiano y para toda la Costa Amalfitana”, afirmó, subrayando que la revista puso el foco en aspectos menos conocidos del destino y en aquellos elementos que mejor representan su identidad.

Con este reconocimiento internacional, Praiano deja de ser una joya escondida para convertirse en uno de los destinos más deseados de Europa. Un lugar donde las playas de aguas cristalinas, las históricas iglesias, el arte de las mayólicas y los atardeceres sobre el Mediterráneo se combinan para ofrecer una experiencia que, según los expertos, hoy no tiene comparación en el mundo.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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