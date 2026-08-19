Atención jubilados: cómo llegar a la Fiesta Nacional de los Abuelos y cuáles son las actividades más atractivas de la edición 2026

Se viene una nueva edición y se realizará en Villa Carlos Paz. Foto: Villa Carlos Paz

La Fiesta Nacional de los Abuelos, conocido popularmente como “El Abuelazo”, se llevará a cabo del 27 al 30 de agosto y se promociona como una “fiesta de egresados” para personas de más de 65 años con noches temáticas al estilo viaje a Bariloche: noche flúo, disfraces, sorteos, elección del rey y la reina y muchas actividades más para que los mayores puedan entretenerse sanamente.

Allí, los abuelos pueden divertirse en el Hotel Mónaco y el restaurante El Campanario en tres días de pura diversión que incluye shows en vivo de talentos y karaoke interactivo. La fiesta empieza con la llegada de las delegaciones de todo el país, una cena apertura y un baile de bienvenida. Luego, durante dos días hay actividades desde la mañana hasta la noche.

El "Abuelazo" promete tres días de pura diversión que incluye shows en vivo de talentos y karaoke interactivo. Foto: Freepik

¿Qué hacer en la Fiesta Nacional de los Abuelos?

El “Abuelazo” es una semana para reír, bailar y disfrutar para todos los adultos mayores que quieran pasar un buen rato. Es la oportunidad ideal para aquellos que estaban esperando el momento para viajar y encontrarse acompañados de gente a su alrededor.

La apertura y recepción de las delegaciones provinciales se da en el primer día junto a una cena inaugural y un baile de bienvenida. Posteriormente hay un show de talentos con presentaciones de canto, baile, humor y destrezas artísticas.

Fiesta de los abuelos. Créditos: @yoamoabuelos

El multitudinario suceso incluye una Fiesta de Fantasía en la que los abuelos utilizan disfraces de confección propia y pasan un buen rato de risas. Por ejemplo, la última edición contó con la presentación de Papelnnonos, un conjunto de abuelos de Villa Carlos Paz que tocan música con instrumentos hechos de papel.

Luego toca una Noche de Gala en la que los abuelos se visten formales y salen a lucir sus mejores trajes y vestidos para participar en un posterior concurso de Miss Simpatía y Miss Elegancia. Allí, los participantes almuerzan y cenan juntos en un centro gastronómico y cada noche las actividades terminan con un baile con música en vivo.

Durante el día realizan distintas actividades recreativas como visitas turísticas en distintos puntos de la ciudad que es uno de los principales centros turísticos del país y la provincia.

Durante el día, los mayores realizan distintas actividades recreativas en Villa Carlos Paz. Foto: Freepik

¿Cómo llegar a la Fiesta Nacional de los Abuelos?

Desde Buenos Aires, el viaje a Villa Carlos Paz en auto es de 8 horas por la RN 9 y la Autopista Rosario-Córdoba, mientras que los viajes en avión duran 1 hora y media y sus precios oscilan entre $94.000 y $120.000.