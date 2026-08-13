Parece un pueblo de Suiza, pero está en Argentina: así es Villa Pehuenia, el destino ideal para disfrutar de la nieve

Villa Pehuenia, en Neuquén, combina lagos cristalinos, bosques de araucarias y montañas nevadas en un paisaje que recuerda a los Alpes europeos. Foto: cerrobateamahuida.com.

Hay destinos de Argentina que parecen sacados de una postal europea. Tal es el caso de Villa Pehuenia, una pequeña localidad de la provincia de Neuquén que combina lagos, montañas, bosques de pehuenes y construcciones de madera.

Ubicada a orillas de los lagos Aluminé y Moquehue, la localidad adquiere durante el invierno un aspecto particular, con las montañas cubiertas de nieve y los bosques que rodean los espejos de agua.

Villa Pehuenia. Foto: villapehuenia.gob.ar

La propuesta es ideal para quienes buscan una escapada de invierno en Argentina sin necesidad de cruzar la frontera. Además de contemplar el paisaje, los visitantes pueden realizar esquí, snowboard, trekking, cabalgatas, caminatas y excursiones.

Villa Pehuenia: dónde queda y por qué es uno de los destinos más atractivos de Neuquén

Villa Pehuenia se encuentra en la zona cordillerana de Neuquén, rodeada por bosques de araucarias y coihues y cerca de dos de los principales atractivos naturales de la región: los lagos Aluminé y Moquehue.

La combinación de montañas, nieve, lagos y casas de madera le da al pueblo un aspecto que recuerda a los tradicionales destinos alpinos de Europa.

Paisajes en Villa Pehuenia, ubicado en la provincia de Neuquén. Foto: villapehuenia.org.

Sin embargo, el paisaje cambia según la época del año. Durante el verano, los lagos permiten realizar actividades náuticas, mientras que en invierno la nieve se convierte en una de las principales protagonistas de la experiencia.

Lago Aluminé: aguas cristalinas y montañas

El lago Aluminé es uno de los lugares imperdibles de Villa Pehuenia. Tiene una superficie aproximada de 57 kilómetros cuadrados y está rodeado de bosques, montañas e islas cubiertas de vegetación.

El nombre proviene del mapudungun y suele interpretarse como “olla reluciente” o “que brilla en el fondo”. Sus aguas cristalinas y el entorno natural lo convierten en uno de los paisajes más representativos del destino.

El lago Aluminé es uno de los principales atractivos de Villa Pehuenia y ofrece distintas postales según la época del año. Foto: Instagram @movia.ar

En verano se pueden practicar actividades como kayak, canotaje y navegación a vela. Durante el invierno, la nieve transforma las montañas y los alrededores del lago y genera una postal completamente diferente.

Otro de los puntos destacados de la zona es el lago Moquehue, ubicado a pocos kilómetros de Villa Pehuenia y conectado con el circuito turístico de la localidad.

El Lago Moquehue es un espejo de agua de origen glaciar de 21 km² ubicado en la Cordillera de los Andes, departamento Aluminé, provincia de Neuquén, Argentina Foto: villapehuenia.gob.ar

Batea Mahuida: el parque de nieve para esquiar en Neuquén

Para quienes buscan actividades en la nieve en agosto, uno de los principales atractivos es el Parque de Nieve Batea Mahuida.

El complejo se encuentra sobre el volcán Batea Mahuida y es administrado por la Agrupación Mapuche Puel. Durante la temporada invernal permite practicar esquí y snowboard, además de disfrutar de diferentes propuestas vinculadas con la nieve.

No obstante, la oferta no está dirigida exclusivamente a los amantes de los deportes de invierno. También hay alternativas como caminatas con raquetas, trekking en la nieve, paseos en motos de nieve, cabalgatas y excursiones.

El Parque de Nieve Batea Mahuida permite practicar esquí y snowboard durante la temporada invernal. Foto: cerrobateamahuida.com.

Cuánto sale esquiar en Batea Mahuida durante agosto 2026

Quienes quieran visitar Batea Mahuida durante agosto deben tener en cuenta que el complejo establece diferentes tarifas de acuerdo con el momento de la temporada.

La temporada alta se extiende hasta el 17 de agosto inclusive, mientras que desde el 18 comienza la temporada baja.

Como referencia, el tarifario publicado para 2026 contempla valores cercanos a $60.000 por día y $48.000 por medio día para la tarifa promocional. El precio puede variar, por lo que es recomendable consultar el valor vigente antes de organizar el viaje.

Parque de Nieve Batea Mahuida: temporada invernal 2026 con precios

Tarifas para el Parque de Nieve Batea Mahuida, en Neuquén. Foto: cerrobateamahuida.com.

INICIO DE TEMPORADA: Miércoles 1 de Julio de 2026. Sujeto a condiciones climáticas y de nieve.

HORARIO: Todos los días de 9 a 17hs. Sujeto a condiciones climáticas y de nieve.

TEMPORADA ALTA: Desde la apertura hasta el Lunes 17 de Agosto inclusive.

TEMPORADA BAJA: Desde el Martes 18 de Agosto hasta el cierre.

MEDIO DIA: Se entiende por pase de “MEDIO DIA” desde las 13hs. hasta el cierre (17hs).

RESIDENTES: Personas con domicilio comprobable en Villa Pehuenia, Moquehue, Lonco Luan, Aluminé y Zapala.

MENORES: Se cobrará pase a partir de los 6 años de edad inclusive.

JUBILADOS Y PERSONAS CON CUD: No abonan pase para esquiadores.

Qué hacer en Villa Pehuenia además de esquiar

Una de las ventajas de este destino patagónico es que no hace falta practicar deportes de nieve para disfrutar de la escapada.

El Muelle Turístico y Paseo Recreativo del lago Aluminé es una de las alternativas para recorrer la localidad. El espacio reúne propuestas recreativas, gastronómicas y culturales y permite disfrutar de diferentes vistas del lago.

El Muelle Turístico y Paseo Recreativo del lago Aluminé reúne propuestas gastronómicas, culturales y recreativas. Foto: Villa Pehuenia.

También se puede visitar el Paseo Artesanal, donde se encuentran productos y trabajos realizados por artesanos de la zona.

Entre las casas de madera, los bosques, las montañas y los lagos, caminar por Villa Pehuenia permite disfrutar de un paisaje que recuerda a los pequeños pueblos de montaña europeos.

Cuánto cuesta alojarse en Villa Pehuenia en agosto 2026

El precio del alojamiento depende de factores como el establecimiento elegido, su ubicación y la cantidad de huéspedes.

Como referencia, algunas tarifas parten de aproximadamente $100.000 por noche para dos personas, $110.000 para tres, $120.000 para cuatro y $125.000 para cinco.

Las construcciones de madera, los bosques y las montañas le dan a Villa Pehuenia el aspecto de una aldea de montaña europea. Foto: villapehuenia.gob.ar

Por lo tanto, una pareja que planee quedarse tres noches podría gastar desde unos $300.000 en alojamiento, tomando como referencia esas tarifas y siempre sujeto a disponibilidad.

Al presupuesto hay que sumarle los gastos de traslado, comidas y actividades. Si el plan incluye una visita a Batea Mahuida, también deberán contemplarse los pases y, en caso de ser necesario, el alquiler del equipamiento.

Una escapada a la Patagonia que parece un viaje a Europa

Con lagos cristalinos, bosques de araucarias, montañas nevadas y pequeñas construcciones de madera, Villa Pehuenia es una de las alternativas para conocer la Patagonia en invierno.

Villa Pehuenia, en Neuquén, combina lagos cristalinos, bosques de araucarias y montañas nevadas en un paisaje que recuerda a los Alpes europeos. Foto: villapehuenia.gob.ar

El destino combina actividades en la nieve con paseos tranquilos, gastronomía y paisajes cordilleranos, por lo que puede ser una opción tanto para quienes buscan esquiar como para quienes simplemente quieren disfrutar de unos días rodeados de naturaleza.