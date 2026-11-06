Las 3 plantas que podés reproducir a partir de una sola hoja y multiplicar sin comprar nuevos ejemplares Foto: Gemini

No hace falta invertir en nuevas macetas para sumar verde al hogar: algunas plantas ornamentales pueden reproducirse a partir de una sola hoja, siempre que se respete la técnica adecuada y se les brinden las condiciones de humedad, luz y temperatura que necesitan.

Este método, conocido como propagación por esquejes de hoja, permite multiplicar especies a partir de una planta que ya está en casa. Entre las más efectivas para este sistema están la violeta africana, la peperomia y el árbol de jade.

Violeta africana: cómo lograr nuevas plantas desde una hoja

La violeta africana es una de las especies de interior que mejor responde a la propagación por hoja. Para reproducirla, hay que elegir una hoja sana y cortarla con el pecíolo, el pequeño tallo que la une a la planta madre.

Luego, se coloca la parte inferior en un sustrato liviano y húmedo. El recipiente debe ubicarse en un ambiente cálido, con buena luz indirecta y sin sol directo. Con el tiempo, la hoja desarrollará raíces y brotes en la base. Cuando las nuevas plantas tengan raíces propias y tamaño suficiente, se pueden separar y trasplantar a macetas individuales.

La violeta africana es una de las especies de interior que mejor responde a la propagación por hoja. Foto: Gemini

Peperomia: multiplicación sencilla y sin complicaciones

La peperomia también se puede reproducir a partir de una sola hoja, siempre conservando el pecíolo al cortarla. Esa parte es la que se entierra en el sustrato y permite el desarrollo de raíces y brotes.

Se recomienda usar una mezcla aireada, mantenerla apenas húmeda y ubicar la maceta en un lugar luminoso, pero protegido del sol directo. Es clave evitar el exceso de agua: si la tierra se encharca, la hoja puede deteriorarse antes de enraizar.

Árbol de jade: la suculenta que se multiplica con una hoja

El árbol de jade, una suculenta muy popular para interiores y balcones, también puede reproducirse a partir de una hoja. A diferencia de las otras dos, sus hojas carnosas no necesitan un pecíolo largo para generar raíces y brotes.

Para hacerlo, hay que desprender una hoja sana y completa desde la base de la planta madre. Se deja reposar uno o dos días para que el corte se seque y forme una capa protectora. Después, se apoya sobre un sustrato especial para cactus y suculentas, con buen drenaje.

La maceta debe estar en un lugar cálido y luminoso, sin sol directo intenso. El riego debe ser moderado: si la tierra queda empapada, la hoja puede pudrirse por exceso de humedad.

Consejos clave para que la propagación funcione

Aunque las tres especies pueden multiplicarse a partir de una hoja, cada una tiene sus particularidades. La violeta africana y la peperomia requieren conservar el pecíolo, mientras que el árbol de jade se reproduce con una hoja carnosa entera.

En todos los casos, conviene elegir hojas sanas, usar recipientes limpios y un sustrato adecuado. La paciencia es fundamental: la aparición de raíces y brotes puede demorar varias semanas, según la especie y las condiciones del ambiente.

Cuando cada nuevo ejemplar tenga raíces y pueda sostenerse por sí mismo, se lo puede trasplantar a una maceta individual. Así, una sola planta puede multiplicarse y llenar de verde cualquier rincón de la casa.