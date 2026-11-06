Pegar cinta de cobre alrededor de las macetas: para qué lo recomiendan y por qué hacerlo en primavera

La cinta de cobre alrededor de las macetas funciona como una barrera disuasoria para evitar que los caracoles y las babosas lleguen hasta las hojas y los brotes tiernos. Foto: Gemini IA

La primavera llega con una gran actividad para las plantas, ya que dejan de estar en su modo de reposo y crecen sus hojas y florecen sus pimpollos. Pero también atraen bichos y plagas que, de no tratarse a tiempo, podrían traer problemas en el jardín. Entre ellos, y sobre todo luego de las lluvias, comienzan a aparecer los caracoles y las babosas que se alimentan de sus hojas.

Estos pequeños moluscos cuando se alimentan, suelen dejar agujeros y daños visibles en pocas horas. Para evitar que lleguen hasta las plantas, existe un recurso de jardinería simple y económico: colocar cinta de cobre alrededor de las macetas.

Este método funciona como una barrera física que busca dificultar el paso de estos animales sin necesidad de utilizar insecticidas ni productos químicos. Además, resulta especialmente práctico para quienes cultivan plantas en balcones, terrazas y patios.

La cinta de cobre alrededor de las macetas funciona como una barrera disuasoria para evitar que los caracoles y las babosas lleguen hasta las hojas y los brotes tiernos. Foto: Gemini IA

Cómo colocar cinta de cobre en las macetas: paso a paso

Elegir la cinta adecuada: conseguir cinta autoadhesiva de cobre, preferentemente diseñada para jardinería.

Limpiar la maceta: retirar restos de tierra, polvo y humedad de la parte exterior donde se colocará la cinta. La superficie debe estar seca para que el adhesivo se fije correctamente.

Medir el contorno: calcular cuánto material se necesita para rodear toda la maceta, preferentemente cerca del borde superior.

Pegar la cinta: colocarla alrededor del recipiente y presionar suavemente para que quede bien adherida. Es importante que no queden espacios abiertos entre los extremos.

Revisar que no haya puentes: comprobar que ninguna hoja, rama o elemento cercano permita que los caracoles y las babosas eviten entrar en contacto con el cobre.

Controlar su estado: revisar periódicamente que la cinta siga limpia, continua y bien pegada. Si se despega o acumula suciedad, conviene limpiarla o reemplazarla.

Un tip de jardinero experto: la barrera funciona como método disuasorio, pero no garantiza una protección total. Conviene acompañarla con revisiones frecuentes, especialmente después de las lluvias.

La cinta de cobre alrededor de las macetas funciona como una barrera disuasoria para evitar que los caracoles y las babosas lleguen hasta las hojas y los brotes tiernos. Foto: Gemini IA

Por qué conviene colocarla en primavera y qué otros cuidados ayudan a proteger las plantas

La primavera es un momento oportuno para implementar este método porque aumentan las temperaturas y muchas plantas desarrollan hojas nuevas y brotes tiernos, que resultan especialmente atractivos para caracoles y babosas.

Además, las lluvias y la humedad ambiental favorecen la actividad de estos animales, que suelen desplazarse durante la noche o en jornadas húmedas. Por eso, anticiparse a su aparición permite proteger las especies antes de que comiencen a mostrar daños en el follaje.

Sin embargo, la cinta de cobre no es una solución infalible. Para mejorar la protección, conviene combinarla con otras medidas de jardinería:

Controlar la humedad: evitar el exceso de riego y procurar que el sustrato no permanezca constantemente empapado.

Retirar los refugios: eliminar hojas secas, restos vegetales y objetos húmedos donde puedan esconderse durante el día.

Revisar las plantas: observar las hojas y la tierra, especialmente después de las lluvias, para detectar la presencia de moluscos.

Mantener las macetas separadas: evitar que las hojas de distintas plantas se toquen o que las ramas formen caminos que permitan sortear la barrera.

Comprobar la cinta: revisar periódicamente que siga bien adherida y que no tenga suciedad ni interrupciones.

De esta manera, la cinta de cobre puede convertirse en una aliada para cuidar las plantas durante la primavera. Es una alternativa sencilla que, acompañada de una buena higiene del jardín y controles frecuentes, ayuda a reducir los daños provocados por caracoles y babosas.