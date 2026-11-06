La planta tropical que parece una estrella de colores: cómo cuidar la guzmania para que luzca espectacular en interiores

La guzmania es una planta tropical que se destaca por sus brácteas de colores intensos y su particular forma de estrella. Foto: Pinterest

Las plantas de interior son una alternativa fácil para sumar naturaleza y color a los ambientes. Y entre las especies ornamentales más aclamadas y que llaman la atención, se encuentra una variedad tropical que parece salida de un paisaje silvestre: sus hojas alargadas y brillantes se convierten inmediatamente en una explosión de colores.

Estamos hablando de la planta guzmania (Guzmania lingulata), perteneciente a la familia de las bromeliáceas, originaria de las regiones tropicales de América. Su principal atractivo son sus flores, que pueden presentar tonalidades rojas, anaranjadas o rosadas y rodean pequeñas flores blancas o amarillentas. Por su tamaño y características, es una de las opciones elegidas para decorar interiores luminosos. Pero ¿Cómo cuidarla?

La guzmania es una planta tropical que se destaca por sus brácteas de colores intensos y su particular forma de estrella. Foto: Pinterest

La guzmania: la planta exótica que tiene flores con forma de estrellas de colores

La guzmania es bien distinguida por su particular estructura: sus hojas verdes, largas y estrechas funcionan como un recipiente natural para acumular agua y sus flores, en forma de copa y llenas de colores, se distinguen desde lejos en el hogar.

Es una planta perenne y de crecimiento relativamente lento que puede alcanzar entre 30 y 50 centímetros, dependiendo de las condiciones ambientales y la variedad. En su hábitat natural crece en ambientes cálidos y húmedos, donde puede desarrollarse sobre árboles y otras superficies sin necesidad de vivir directamente en el suelo.

Una de las particularidades de esta planta es que florece una sola vez en la vida y luego, comienza a deteriorarse de manera gradual. Sin embargo, se trata de un gran periodo para producir nuevos brotes, que permiten sacar ejemplares jóvenes y continuar su cultivo con nuevas flores.

La guzmania es una planta tropical que se destaca por sus brácteas de colores intensos y su particular forma de estrella. Foto: Pinterest

Cómo cuidar la guzmania para que conserve sus colores y crezca saludable

Aunque es una especie tropical, la guzmania puede adaptarse muy bien a los ambientes interiores si recibe la iluminación, la humedad y el riego adecuados. Para evitar que sus hojas pierdan vitalidad o que sus raíces se deterioren, conviene prestar atención a estos factores:

Iluminación: necesita luz natural abundante, pero indirecta o filtrada. Lo ideal es ubicarla cerca de una ventana luminosa, protegida del sol directo intenso, que puede quemar sus hojas y afectar el color de las brácteas.

Riego: a diferencia de otras plantas, no solamente necesita agua en el sustrato. También debe conservar una pequeña cantidad de agua en la copa central que forman sus hojas. Es importante renovarla periódicamente para evitar que quede estancada.

Humedad: al ser una especie tropical, agradece los ambientes húmedos. Se puede pulverizar suavemente el follaje con agua de baja mineralización o colocar un humidificador cerca cuando el ambiente está demasiado seco.

Temperatura: se desarrolla mejor en ambientes cálidos y estables. Conviene protegerla de las corrientes de aire frío y evitar que quede expuesta a temperaturas bajas durante períodos prolongados.

Sustrato: necesita una mezcla liviana, aireada y con buen drenaje. Se pueden utilizar preparados específicos para bromelias u orquídeas, que permiten eliminar el exceso de agua y mantener las raíces ventiladas.

Fertilización: durante la etapa de crecimiento puede recibir pequeñas cantidades de fertilizante diluido, siempre con moderación y siguiendo las indicaciones del producto.

La guzmania es una planta tropical que se destaca por sus brácteas de colores intensos y su particular forma de estrella. Foto: Pinterest

También es importante recordar que el exceso de agua en las raíces puede provocar pudrición. Por eso, aunque necesita humedad ambiental y agua en su roseta central, el sustrato nunca debe permanecer completamente empapado.

Cuando la planta madre termina su floración y comienza a perder vigor, no significa necesariamente que haya que descartarla. Se pueden aprovechar los hijuelos que aparecen en su base: cuando alcanzan aproximadamente un tercio del tamaño de la planta original, pueden separarse cuidadosamente con una herramienta limpia y colocarse en macetas pequeñas con un sustrato adecuado.