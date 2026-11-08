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Joan Calderón, jardinero: “La lavanda necesita estos 3 cuidados para conservar su aroma”

El jardinero explicó cómo elegir el momento justo para cosechar, qué evitar durante el secado y cómo preparar una infusión sin perder fragancia.

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Joan Calderón, jardinero: “La lavanda necesita estos 3 cuidados para conservar su aroma”
Joan Calderón, jardinero: “La lavanda necesita estos 3 cuidados para conservar su aroma” Foto: Gemini
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La lavanda es una de las especies más populares para aromatizar ambientes, decorar balcones y guardar en pequeños ramos dentro de placares o cajones. Pero para aprovechar su fragancia al máximo, no alcanza con cultivarla: el secreto está en saber cuándo cortar las flores y cómo conservarlas después.

Joan Calderón, jardinero y creador de contenido especializado en plantas, detalló los tres errores más comunes que pueden afectar el aroma de la lavanda. Sus recomendaciones apuntan al momento de la cosecha, el secado de las flores y la preparación de una infusión.

El error de esperar demasiado para cortar las flores

El primer problema surge cuando se espera demasiado para cosechar las espigas. Aunque las flores completamente abiertas parecen más atractivas, Calderón aconseja recolectarlas cuando los botones florales están a punto de abrirse. En ese instante, la planta concentra una mayor cantidad de aceites esenciales, responsables de su fragancia.

“A esas alturas la planta ya soltó casi toda su fuerza”, advirtió el jardinero sobre las flores cortadas demasiado tarde. Por eso, conviene observar las espigas y elegir aquellas cuyos botones recién empiezan a abrirse.

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La planta de lavanda da flores muy coloridas (Foto Gemini) Foto: Gemini

El secado bajo el sol puede arruinar la fragancia

El segundo error es dejar los ramos directamente bajo el sol para acelerar el secado. Aunque parezca práctico, la exposición directa deteriora los componentes aromáticos. “La gente pone los ramos al sol para que se sequen y ahí la terminás de matar porque el sol quema lo que de verdad ayuda a dormir”, explicó Calderón.

La recomendación es colgar las ramas boca abajo en un ambiente fresco, seco y oscuro. Así, las flores se deshidratan gradualmente y quedan listas para guardarlas en bolsitas de tela, frascos o recipientes destinados a perfumar distintos espacios de la casa.

Cómo preparar una infusión sin perder propiedades

El tercer error aparece al preparar una infusión: verter el agua recién hervida directamente sobre las flores. “No se te ocurra echar el agua hirviendo encima de la flor porque la va a quemar viva y pierde todas sus propiedades”, advirtió Calderón. El consejo es hervir el agua, dejarla reposar alrededor de un minuto y recién después agregar la lavanda.

Cómo conservar la lavanda después del secado

Una vez terminado el secado, las flores pueden separarse de los tallos y guardarse en recipientes limpios, secos y bien cerrados. También se pueden colocar en pequeñas bolsas de tela para perfumar cajones, placares y otros rincones del hogar.

Es fundamental mantenerlas alejadas de la humedad y de la luz directa, ya que esas condiciones pueden afectar su conservación. Con una cosecha en el momento adecuado y un secado cuidadoso, es posible disfrutar durante más tiempo del aroma característico de la lavanda.

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