Qué decía la carta del femicida de Concordia que mató a una joven delante de sus amigas

Valeria Leoncino fue asesinada de tres disparos por Carlos Passarella. Foto: Facebook/ El Ojo

Valeria Leoncino fue asesinada de tres disparos por Carlos Passarella. Foto: Facebook/ El Ojo.

Concordia no sale de la conmoción tras el salvaje femicidio de Valeria Leoncino y la causa avanzó en las últimas horas sobre la hipótesis de un ataque premeditado. Es que los investigadores encontraron una carta del femicida, Carlos Passarella, en el baúl de su auto antes de quitarse la vida.

El escrito fue encontrado este martes por los investigadores durante las pericias realizadas al vehículo donde se encontró el cuerpo del femicida, en el que también secuestraron otros elementos de importancia para la causa.

“La carta decía que él se había cansado del boludeo, que no daba más y que cualquier queja o agradecimiento se tenían que dirigir a su tumba porque se iba a suicidar”, precisó Claudia García, periodista de Radio Ciudadana de Concordia.

Cómo fue el brutal asesinato

Valeria fue asesinada de tres balazos en la puerta de su domicilio, allí se encontraba con un grupo de amigas, quienes identificaron al agresor como un hombre de 34 años. Las jóvenes aseguraron que estaba “obsesionado” con ella, quien se mató tras el crimen.

El femicidio ocurrió pasadas las 21.30 del lunes en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Guarumba, entre calles Eva Perón y Entre Ríos, de esa ciudad del este entrerriano.

Valeria Leoncino, la víctima, tenía 25 años. Foto: Gentileza El Entre Ríos

Valeria la víctima, tenía 25 años. Foto: Gentileza El Entre Ríos.

Según declararon las amigas ante los fiscales José Arias, Mario Guerrero y Mauro Jaume, reconocieron a Passarella ya que trabajaba con Valeria, “estaba obsesionado” con ella y le había insistido numerosas veces en iniciar una relación, aunque la joven no quería.

Minutos más tarde, cuando Leoncino y sus amigas bajaron del departamento y llegaron al portón de salida del complejo, Passarella se aproximó, extrajo un arma calibre 9 milímetros de una riñonera y realizó tres disparos contra Valeria.