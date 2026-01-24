Fue hallado sin vida este viernes 2 de enero en su domicilio del barrio Villa Güemes en Tartagal, provincia de Salta. Foto: Ejército Argentino.

Un nuevo caso de fallecimiento dentro de las filas del Ejército Argentino conmocionó a las Fuerzas Armadas y a la comunidad militar. Juan Marcos Gonsales, un soldado voluntario de 25 años, fue hallado sin vida este viernes 2 de enero en su domicilio del barrio Villa Güemes en Tartagal, provincia de Salta, de acuerdo a lo informado por fuerza castrense y la Policía provincial.

Gonsáles formaba parte del Regimiento de Infantería de Monte 28 y no se presentó a cumplir sus funciones, motivo por el cual se activó el protocolo interno de búsqueda. Su cuerpo fue encontrado por un familiar en la vivienda ubicada en Pasaje Juramento entre Esquiú y calle Salta. La Policía de Salta y la Policía Federal intervinieron y mantienen la custodia el lugar a la espera de pericias.

Desde el Ejército expresaron su “profundo pesar ante lo ocurrido” y acompañaron “en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado”, según un comunicado oficial de la fuerza. La Fiscalía N.º 1 y los equipos forenses avanzan en la investigación para determinar las circunstancias y causas del deceso, que por ahora se mantiene bajo revisión sin hipótesis confirmadas.

Es el quinto caso reportado en poco más de un mes. Foto: Ejército Argentino

Este hecho se convierte en la quinta muerte de un integrante del Ejército Argentino en más de un mes, un patrón que encendió alarmas dentro de la institución y en sectores oficiales. Ante la reiteración de estos casos, el Ejército Argentino inició actuaciones administrativas internas para analizar situaciones de acompañamiento institucional y protocolos de prevención. Además, se dispuso un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para fortalecer la atención de personal militar en materia de salud mental, una respuesta ante la preocupación generada por las muertes consecutivas..

Mientras tanto, el dolor por la muerte de Gonsáles impactó de lleno en Tartagal y Villa Güemes, donde familiares, compañeros y vecinos expresaron su consternación. El joven se había incorporado al Ejército a los 18 años y aspiraba a continuar su carrera militar antes de este trágico desenlace.

Murió otro efectivo del Ejército Argentino: los cinco casos reportados en poco mas de un mes

Un integrante del Ejército Argentino fue encontrado sin vida en su domicilio de Quilmes durante la medianoche del 16 de enero. El hallazgo fue realizado por familiares del efectivo en su casa particular, lo que llevó a que la Policía de la provincia de Buenos Aires interviniera en el lugar y diera inicio a una investigación judicial para determinar las circunstancias de su fallecimiento.

En diciembre de 2025, otro efectivo militar asignado a la seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos fue encontrado sin vida en su puesto interno. Las autoridades judiciales ordenaron pericias bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, sin descartar la hipótesis de suicidio.

El oficial fue encontrado sin vida en su domicilio de Quilmes. Foto: Infobae

Otra de las muertes involucró al suboficial principal Juan Pereira, hallado sin vida dentro del cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros en la provincia de Corrientes, motivi por el cual fue investigado inicialmente como un posible suicidio, aunque las pericias continuaron su curso para esclarecer las causas.

En paralelo, en Mendoza murió el soldado voluntario Facundo Gabriel Lima: su deceso presentó características violentas y según las primeras informaciones, se disparó con un arma que pertenecía a su padre, un agente penitenciario, mientras estaba con licencia psiquiátrica en su vivienda personal.