Femicidio de Agostina Vega: Soledad Andreani negó las acusaciones en su contra y se abstuvo de declarar

Soledad Andreani, acusada por encubrimiento agravado en la causa de Agostina. Foto: redes sociales.

Soledad Andreani, la tercera detenida en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, fue indagada este viernes por el fiscal Raúl Garzón. Aunque rechazó las acusaciones en su contra, decidió abstenerse de declarar.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que Soledad, imputada por el delito de encubrimiento agravado, se presentó durante la mañana en la fiscalía para la audiencia indagatoria.

Si bien se esperaba que brindara detalles sobre su presunta vinculación con el caso, Andreani solo manifestó su inocencia y optó por no responder preguntas.

Soledad Andreani, detenida en la causa Agostina Vega y dueña del Ford Ka. Foto: redes sociales.

En paralelo, las partes aguardan la decisión del fiscal Garzón sobre la continuidad o el levantamiento del secreto de sumario dispuesto días atrás, una medida extraordinaria que por el momento impide el acceso al expediente.

Por su parte, Osvaldo Fassetta, de 47 años y también acusado de encubrimiento agravado, compareció este jueves ante la Justicia, donde se limitó a afirmar que es “inocente”.

Además, la situación judicial de Claudio Barrelier se agravó luego de que se negara a declarar. La Fiscalía modificó su imputación y ahora está acusado de homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

Quién es Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio Agostina Vega

Barrelier era un amigo cercano de Melisa Heredia, madre de la menor, con quien presuntamente mantendría un vínculo amoroso. Se desempeñaba como empleado en el área de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba, organismo que lo dio de baja tras conocerse el perturbador hecho.

Asimismo, cuenta con antecedentes penales previos a esta situación: delito de privación ilegítima de la libertad agravada (secuestro) y amenazas. Cabe señalar que se encuentra imputado por ambas acusaciones.

El imputado prestó una primera declaración indagatoria desde el penal de Bouwer y ensayó una falsa coartada: su abogado Jorge Sánchez del Bianco había dicho inicialmente que la nena del video era la hija de 11 años de su cliente y, tras el giro en el testimonio, tomó la decisión de renunciar a su defensa.

Claudio Barrelier con Soledad Andreani después del femicidio de Agostina Vega. Video: El Doce TV.

El avance de las pruebas técnicas obligó a Barrelier a comparecer por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón para rectificar sus dichos y admitir la identidad de la víctima. El representante legal justificó las falsedades previas y argumentó que la joven supuestamente abandonó la casa por sus propios medios en un vehículo ajeno: “Barrelier mintió para proteger a su hija. Me dijo que Agostina entró a su casa, salió y se subió a un auto rojo”.

La Fiscalía desestimó la versión del auto rojo y concentró las pericias sobre un Ford Ka negro que el acusado consiguió de manera desesperada entre el domingo y el lunes. El sospechoso solicitó el rodado prestado a una amante en el barrio Yofré mediante la excusa de realizar tareas laborales y la Justicia cree que utilizó el vehículo para trasladar los restos de la adolescente hacia el sector sur de la capital.

Instituto de Córdoba echó a Claudio Gabriel Barrelier. Foto: NA.

La misma cámara del barrio de Cofico registró al imputado mientras estacionaba el coche negro en la puerta de su domicilio el lunes por la tarde. Las filmaciones expusieron a Barrelier en el momento en que realizaba movimientos continuos de carga de tachos y baldes desde el interior de la casa hacia el baúl, y las antenas de telefonía celular impactaron minutos después en el punto ciego de Ampliación Ferreyra.

Respecto a las evidencias que lo vinculan con el caso de Vega, se encontraron cámaras de seguridad de la zona de su domicilio, ubicado en el barrio Cofico, donde registraron el momento en el que la adolescente descendía de un remise e ingresaba junto a él a la propiedad el sábado 23 por la noche. Además, su celular también impactó en antenas cercanas.