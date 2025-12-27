Paso a paso: cómo hacer la mejor salsa boscaiola en casa, para rendirle homenaje a la comida italiana

Esta receta mejorará tus platos de pastas y se llevará el elogio de todos los comensales. Que cosas debés tener en cuenta.

La cocina italiana apela a las raíces de nuestras abuelas, ya que muchas preparaban la salsa boscaiola para los domingos al mediodía. Esta receta remite directamente al bosque y a la profundidad del sabor de la comida casera, ya que es a base de hongos.

De hecho, esta famosa salsa tradicional nació en el norte del país, especialmente en las regiones de la Toscana y la Romaña, y se popularizó como alla boscaiola, conocida también como “salsa del leñador”

Rústica, aromática y contundente, se convirtió en una de las combinaciones más queridas de la gastronomía italiana, ideal para acompañar pastas frescas y platos caseros que se llevan todos los aplausos del domingo al mediodía.

Paso a paso: la receta de salsa boscaiola (para 4 personas)

Ingredientes

300 g de champiñones frescos (o mezcla con hongos secos hidratados)

100 g de panceta o jamón crudo picado

1 cebolla chica

1 diente de ajo

200 ml de crema de leche

100 ml de vino blanco seco

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal y pimienta negra

Perejil fresco picado

Preparación

Preparar y limpiar los hongos para luego cortarlos en láminas. En una sartén amplia, calentar el aceite de oliva y cocinar la panceta hasta que quede crocante. Luego, agregar la cebolla picada y el ajo, y cocinar hasta que estén transparentes.

Incorporarlos y saltear hasta que suelten su agua y comiencen a dorarse y verter el vino blanco y dejar que se evapore el alcohol. Incorporar la crema de leche, salpimentar y cocinar unos minutos hasta que la salsa espese. Acompañar con pasta fresca y terminar con perejil picado y queso rallado a gusto.