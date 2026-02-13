La opción dulce y refrescante que siempre queda bien: postre helado con frutos rojos
Fácil, rápido y sin prender el horno: este postre helado combina frutos rojos y dulce de leche en una versión fresca, ideal para combatir el calor con algo dulce y diferente. Se prepara en pocos pasos y es perfecto para sorprender a invitados sin pasar horas en la cocina.
Cuando suben las temperaturas y el calor se hace sentir, las opciones frescas se vuelven grandes aliadas para disfrutar algo dulce sin pesadez. En ese contexto, un postre helado aparece como la elección ideal para la mesa dulce.
Ingredientes
- 300 g de mix de frutos rojos congelados
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de gelatina sin sabor
- 500 g de crema de leche
- 5 cucharadas de azúcar
- Esencia de vainilla
- 200 g de dulce de leche tradicional
- 20 g de merengue seco
- Preparación de frutos rojos
Para la cobertura y base
- 1 pionono
- Leche (para humedecer)
- Dulce de leche, cantidad necesaria
- 20 g de merengue seco
- Bomboncitos de frambuesa y chocolate
Paso a Paso frutos rojos
- Colocar los frutos rojos con el azúcar en una ollita y llevar al fuego durante 5 minutos.
- Agregar la gelatina sin sabor, mezclar y cocinar 1 minuto más.
- Pasar a un recipiente y llevar al freezer por 10 minutos para que se enfríe
Crema
- Mientras tanto, batir la crema de leche con el azúcar y un chorrito de esencia de vainilla hasta que esté firme.
Base
- En un molde de 25 cm, colocar el pionono (cortando el excedente).
- Humedecer apenas con leche y untar con dulce de leche. Reservar.
Mezcla marmolada
- Una vez fría la preparación de frutos rojos, incorporar a la crema con movimientos suaves, solo unas vueltas, para que quede marmolada.
Armado
Sobre la base de pionono colocar:
- Una capa de crema
- Un poco de merengue seco
- Un centro de dulce de leche
- Más crema por encima
Reservar un poco de crema para la cobertura.
Freezer
- Cubrir y llevar al freezer por 2 a 3 horas.
Decoración
- Desmoldar y untar la superficie con la crema reservada.
- Decorar con merengue seco y bomboncitos cortados a la mitad.
- Volver a llevar al freezer hasta el momento de servir.
Presentación
- Al servir, retirar del freezer y decorar con hojitas de menta.
- Aunque esté congelado, se corta súper fácil.
Fresco, fácil y con ingredientes simples, este postre helado se convierte en una opción perfecta para disfrutar en Año Nuevo sin sufrir el calor. Una receta práctica que se puede preparar con anticipación y que garantiza un final dulce y refrescante para celebrar la llegada del 2026.
