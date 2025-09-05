Un icónico shopping se transforma por un día: el plan perfecto y gratuito para este fin de semana

Una propuesta que combina bienestar, actividad física y experiencias únicas, ideal para disfrutar de un día distinto. ¿Dónde se llevará a cabo este planazo?
María Laura Ruberto
Por María Laura Ruberto
viernes, 5 de septiembre de 2025, 20:45
Alcorta Shopping.
Alcorta Shopping. Foto: Google Maps Natt Wj

Cada vez son más las personas que se preocupan por su bienestar físico y mental. En respuesta a esta demanda, cada vez son más los eventos relacionados con la salud, pensados para disfrutar de un día diferente, ya sea en familia, con amigos o en soledad.

En ese marco, un reconocido shopping de Palermo presenta una propuesta especial para este fin de semana, que combina bienestar, actividad física y experiencias únicas para disfrutar de un día diferente. ¿De qué se trata?

Un shopping que apuesta al bienestar

Alcorta Shopping se sumó a la tendencia y lanzó el evento “Alcorta Respira”, que se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre. En vísperas de primavera, la iniciativa propone una jornada distinta, pensada para quienes quieran combinar actividad física, experiencias de bienestar y un plan para disfrutar al aire libre.

Alcorta Respira y Nike Run. Foto: Instagram @guadacasa

El centro comercial, ubicado en Jerónimo Salguero 3172, contará con un line-up recargado: no solo participarán distintas marcas, sino que también habrá muchas opciones de actividad física para realizar, adaptadas a diferentes edades y niveles.

También podría interesarte

Un nuevo estudio confirmó que seguir una dieta respetuosa con el planeta se relaciona con una menor mortalidad

Un nuevo estudio confirmó que seguir una dieta respetuosa con el planeta se relaciona con una menor mortalidad

PAMI abrió la inscripción a sus cursos gratuitos 2025: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

PAMI abrió la inscripción a sus cursos gratuitos 2025: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

Cómo será la jornada

El evento se llevará a cabo de 10 a 18 horas en la terraza, por lo que se recomienda llevar ropa cómoda y algo de abrigo. Entre las actividades previstas se incluyen clases de yoga, meditación y pilates, pensadas para todos los niveles.

La entrada es libre y gratuita, y la inscripción se realiza a través de la aplicación Appa. Solo se necesitan ganas de disfrutar y divertirse. A continuación, detallamos todas las actividades que se llevarán a cabo.

Día internacional del yoga - efemérides
Durante el evento, se llevarán a cabo distintas actividades.

Cronograma de actividades de “Alcorta Respira”

  • 10:00 hs: Citación Social Run Powered by Nike – para los amantes del running o quienes quieran probar correr.
  • 11:30 hs: Post Running by Nike – recuperación y estiramientos luego de la carrera.
  • 13:00 hs: Brand Training by Megatlon – entrenamiento funcional para todos los niveles.
  • 14:00 hs: Full Body Burn by Manu Galdu – sesión intensa para trabajar todo el cuerpo.
  • 15:00 hs: Yoga Balance Session by Zettia – equilibrio, respiración y relajación.
  • 16:00 hs: Meditación by Key Biscayne – un momento para reconectar y relajarse.

Cabe destacar que, de 10 a 18 horas, habrá actividades para los más chicos y masajes para mayores de 18 años. Además, distintas marcas estarán presentes para quienes quieran comer, beber o simplemente recorrer y comprar.

Line-up de Alcorta Respira. Foto: Instagram @alcortashopping

Con entrada libre y gratuita, “Alcorta Respira” se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de un sábado diferente, cuidando el cuerpo y la mente.