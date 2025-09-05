Un icónico shopping se transforma por un día: el plan perfecto y gratuito para este fin de semana

Una propuesta que combina bienestar, actividad física y experiencias únicas, ideal para disfrutar de un día distinto. ¿Dónde se llevará a cabo este planazo?

Alcorta Shopping. Foto: Google Maps Natt Wj

Cada vez son más las personas que se preocupan por su bienestar físico y mental. En respuesta a esta demanda, cada vez son más los eventos relacionados con la salud, pensados para disfrutar de un día diferente, ya sea en familia, con amigos o en soledad.

En ese marco, un reconocido shopping de Palermo presenta una propuesta especial para este fin de semana, que combina bienestar, actividad física y experiencias únicas para disfrutar de un día diferente. ¿De qué se trata?

Un shopping que apuesta al bienestar

Alcorta Shopping se sumó a la tendencia y lanzó el evento “Alcorta Respira”, que se llevará a cabo el sábado 6 de septiembre. En vísperas de primavera, la iniciativa propone una jornada distinta, pensada para quienes quieran combinar actividad física, experiencias de bienestar y un plan para disfrutar al aire libre.

Alcorta Respira y Nike Run. Foto: Instagram @guadacasa

El centro comercial, ubicado en Jerónimo Salguero 3172, contará con un line-up recargado: no solo participarán distintas marcas, sino que también habrá muchas opciones de actividad física para realizar, adaptadas a diferentes edades y niveles.

Cómo será la jornada

El evento se llevará a cabo de 10 a 18 horas en la terraza, por lo que se recomienda llevar ropa cómoda y algo de abrigo. Entre las actividades previstas se incluyen clases de yoga, meditación y pilates, pensadas para todos los niveles.

La entrada es libre y gratuita, y la inscripción se realiza a través de la aplicación Appa. Solo se necesitan ganas de disfrutar y divertirse. A continuación, detallamos todas las actividades que se llevarán a cabo.

Durante el evento, se llevarán a cabo distintas actividades.

Cronograma de actividades de “Alcorta Respira”

10:00 hs: Citación Social Run Powered by Nike – para los amantes del running o quienes quieran probar correr.

11:30 hs: Post Running by Nike – recuperación y estiramientos luego de la carrera.

13:00 hs: Brand Training by Megatlon – entrenamiento funcional para todos los niveles.

14:00 hs: Full Body Burn by Manu Galdu – sesión intensa para trabajar todo el cuerpo.

15:00 hs: Yoga Balance Session by Zettia – equilibrio, respiración y relajación.

16:00 hs: Meditación by Key Biscayne – un momento para reconectar y relajarse.

Cabe destacar que, de 10 a 18 horas, habrá actividades para los más chicos y masajes para mayores de 18 años. Además, distintas marcas estarán presentes para quienes quieran comer, beber o simplemente recorrer y comprar.

Line-up de Alcorta Respira. Foto: Instagram @alcortashopping

Con entrada libre y gratuita, “Alcorta Respira” se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de un sábado diferente, cuidando el cuerpo y la mente.