No es Guerrín: una pizzería argentina volvió a destacarse entre las mejores del mundo 2025
El prestigioso ranking internacional 50 Top Pizza, elaborado en Italia, presentó la edición 2025 de su lista con las 100 mejores pizzerías del mundo. Y, una vez más, la Argentina dijo presente gracias a Ti Amo, la pizzería de Adrogué conducida por las hermanas Carola y Victoria Santoro, que quedó en el puesto N° 40.
La guía recuerda los inicios del proyecto: “Después de empezar en su patio trasero, abrieron su propia pizzería. La pizza es de estilo napolitano contemporáneo. Suaves, perfumadas y bien alveolares, excelentes productos y mucho mimo en la cocción de cada pizza”, destaca.
Y agrega: “Hay que probar la clásica margarita, porque está hecha a la perfección. Ambiente sencillo pero muy refinado, con un servicio verdaderamente amable que hace todo lo posible para que los clientes se sientan a gusto. Para terminar, un excelente helado de chocolate. Precios un poco por encima de la media de la ciudad, pero realmente merece la pena”.
Además de la presencia argentina, este año el ranking incluyó a L’Incanto, un clásico de la cocina italiana en Punta del Este, que con más de una década de trayectoria alcanzó el puesto número 78.
En la edición anterior, el listado también había sumado a otro local argentino: Atte. Pizzería Napoletana, que figuraba en el puesto 90, pero que en 2025 no logró mantenerse en la selección.
Dónde queda Ti Amo Pizzería, una de las mejores del mundo
Italia y Nueva York en el primer lugar
El top 3 del ranking 2025 muestra lo internacional que se volvió la competencia pizzera. El primer lugar se lo reparten entre I Masanielli (Caserta, Italia) y Una Pizza Napoletana (Nueva York). El segundo escalón fue para The Pizza Bar on 38th (Tokio), mientras que el tercero quedó en manos de Leggera Pizza Napoletana (San Pablo).
El top 10 del ranking
- I Masanielli (Caserta, Italia) y Una Pizza Napoletana (Nueva York)
- The Pizza Bar on 38th (Tokio)
- Leggera Pizza Napoletana (São Paulo)
- Confine (Milán) y Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoles)
- Napoli on the Road (Londres)
- Seu Pizza Illuminati (Roma)
- I Tigli (San Bonifacio, Italia)
- Baldoria (Madrid)
- Pizzeria Sei (Los Ángeles)
- Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco)