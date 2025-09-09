No es Guerrín: una pizzería argentina volvió a destacarse entre las mejores del mundo 2025

El famoso ranking 50 Top Pizza, elaborado en Italia, publicó las 100 pizzerías top del mundo en 2025 y nuestro país volvió a destacarse.

Ti Amo Pizzería entre las mejores del mundo. Foto: Instagram @tiamo.pizzeria

El prestigioso ranking internacional 50 Top Pizza, elaborado en Italia, presentó la edición 2025 de su lista con las 100 mejores pizzerías del mundo. Y, una vez más, la Argentina dijo presente gracias a Ti Amo, la pizzería de Adrogué conducida por las hermanas Carola y Victoria Santoro, que quedó en el puesto N° 40.

La guía recuerda los inicios del proyecto: “Después de empezar en su patio trasero, abrieron su propia pizzería. La pizza es de estilo napolitano contemporáneo. Suaves, perfumadas y bien alveolares, excelentes productos y mucho mimo en la cocción de cada pizza”, destaca.

Ti Amo Pizzería entre las mejores del mundo. Foto: Instagram @tiamo.pizzeria

Y agrega: “Hay que probar la clásica margarita, porque está hecha a la perfección. Ambiente sencillo pero muy refinado, con un servicio verdaderamente amable que hace todo lo posible para que los clientes se sientan a gusto. Para terminar, un excelente helado de chocolate. Precios un poco por encima de la media de la ciudad, pero realmente merece la pena”.

Ti Amo Pizzería entre las mejores del mundo. Foto: Instagram @tiamo.pizzeria

Además de la presencia argentina, este año el ranking incluyó a L’Incanto, un clásico de la cocina italiana en Punta del Este, que con más de una década de trayectoria alcanzó el puesto número 78.

En la edición anterior, el listado también había sumado a otro local argentino: Atte. Pizzería Napoletana, que figuraba en el puesto 90, pero que en 2025 no logró mantenerse en la selección.

Ti Amo Pizzería entre las mejores del mundo. Foto: Instagram @tiamo.pizzeria

Dónde queda Ti Amo Pizzería, una de las mejores del mundo

Italia y Nueva York en el primer lugar

El top 3 del ranking 2025 muestra lo internacional que se volvió la competencia pizzera. El primer lugar se lo reparten entre I Masanielli (Caserta, Italia) y Una Pizza Napoletana (Nueva York). El segundo escalón fue para The Pizza Bar on 38th (Tokio), mientras que el tercero quedó en manos de Leggera Pizza Napoletana (San Pablo).

El top 10 del ranking