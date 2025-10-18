Es furor en la comunidad “foodie”: el local viral que imprime cualquier foto en la espuma de tu café

Una cafetería en Palermo te permite imprimir la foto que quieras sobre tu café, mientras disfrutás de pancakes, tortas y opciones saladas en un espacio al aire libre amigable con mascotas.

Café de especialidad. Foto: Freepik.

¿Te imaginás disfrutar de un café con tu cara impresa en la espuma? En Kenco, una cafetería ubicada en Paraguay 5395, Palermo, eso es posible. Este espacio de la Ciudad de Buenos Aires no solo invita a disfrutar de una merienda, sino que propone una experiencia interactiva y original: imprimir la foto que quieras directamente sobre tu infusión.

El ambiente de Kenco es uno de sus grandes atractivos. Con mesas al aire libre y una decoración que integra detalles delicados, como ilustraciones de perritos y toques de estilo moderno, se convierte en un lugar ideal para disfrutar de un momento de relax, ya sea solo o acompañado.

Kenco, café de especialidad en Palermo. Video: Instagram / bruncheandoenbsas - kencoffepet.

Para que tu café tenga tu foto, solo hay que enviar la imagen desde tu celular al barista. El resultado es increíble y convierte tu visita en un momento único, divertido y absolutamente fotogénico para las redes sociales.

En cuanto a la propuesta gastronómica, es variada. Entre las opciones saladas, destacan las arepas en forma de corazón acompañadas con huevos revueltos y palta, así como el chipá relleno, contundente y bien cargado.

Para quienes prefieren lo dulce, Kenco ofrece tortas generosas, siendo la torta Matilda uno de los platos más destacados, cookies rellenas de brownie y pancakes con fruta fresca y Nutella.

Kenco, café de especialidad en Palermo. Foto: Instagram / bruncheandoenbsas.

Para quienes buscan algo más ligero, los bowls de yogur con frutas y los cafés filtrados no defraudan, demostrando que la calidad de sus productos es pareja en todas sus opciones.

Además, la experiencia de personalizar tu café con una foto propia suma un toque innovador que hace de cada visita un momento especial. Desde imágenes divertidas hasta retratos, la impresión sobre la espuma sale perfecta, y se convierte en un atractivo que los clientes destacan constantemente.

Menú y precios de Kenco, en Palermo

Los precios, acorde con la propuesta gourmet y original del lugar, son accesibles para quienes buscan darse un gusto. Actualizado a octubre 2025, algunos de los valores son:

Medialuna: $1.500.

Medialuna J&Q: $2.500.

Croissant: $3.800.

Croissant J&Q: $5.000.

Chipa: $3.500.

Budín Banana/ Marmolado/ Limón: $4.000.

Muffin de Arándanos / Chocolate: $4.000.

Financier: $3.000.

Torta Matilda/ Red Velvet / Carrot Cake: $7.000.

Cookie Americana: $3.800.

Bowl de Yogur griego, granola, frutas de estación y miel: $9600.

Café Flat White: $5.000.

Matcha Latte: $4.800.

Kenco, café de especialidad en Palermo. Foto: Instagram / bruncheandoenbsas.

Kenco cuenta con mesas al aire libre donde podés merendar tranquilamente y llevar a tu mascota. La decoración incluye detalles de perritos, lo que hace que el lugar sea ideal para quienes quieren compartir un momento con su amigo peludo mientras disfrutan de un café.

Kenco, café de especialidad en Palermo. Foto: Instagram / bruncheandoenbsas.

Kenco abre de jueves a martes, de 9 a 20 hs, en Paraguay 5395, Palermo. Se recomienda llegar temprano, ya que el lugar suele llenarse rápidamente, sobre todo por quienes quieren probar la experiencia de su café personalizado.

Cómo llegar a Kenco, en CABA

En auto:

En subte:

Línea D: Estación Palermo. Desde allí son unas 8 cuadras caminando (aproximadamente 10 minutos) hacia Paraguay 5395.

En colectivo:

39, 68, 152, 194 : pasan por la zona de Paraguay y Oro , a pocos metros de Kenko.

29, 55, 111: también paran cerca de la intersección de Paraguay con otras calles de Palermo Soho.

Caminando desde puntos cercanos: