Noche de las Heladerías 2025: el ranking de los 10 gustos más pedidos en Argentina

Con la llegada de este evento, muchos se preguntan cuáles serán los gustos más vendidos de la noche y la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) parece tener la respuesta.

Helado; heladería. Foto: Unsplash.

Este jueves 13 de noviembre tendrá lugar la Noche de las Heladerías 2025, un evento especial para que los amantes de este postre puedan disfrutar y degustar con distintas promociones en más de 500 heladerías. El evento comenzará en todo el país a las 19 horas y se extenderá durante la noche con los gustos de siempre y otras innovaciones preparadas especialmente para esta jornada tan esperada.

Una de las preguntas más frecuentes entre los amantes del helado es cuál es el sabor preferido por los argentinos. Aunque el dulce de leche es, sin dudas, uno de los clásicos más tradicionales y queridos, este año fue superado por otro sabor que conquistó el primer puesto del ranking nacional.

Noche de las Heladerías. Foto: Instagram @tufichelados

Según un informe elaborado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) junto a una consultora especializada, el gusto más pedido en todo el país es el chocolate con almendras. Es que, al parecer, su equilibrio entre intensidad, cremosidad y crocante lo convirtió en el favorito del público, desplazando al dulce de leche al segundo lugar.

Los gustos de helado más pedidos por los argentinos

De acuerdo con el informe de AFADHYA, los 10 sabores de helado artesanal más elegidos fuera de la temporada de verano son los siguientes:

Chocolate con almendras

Dulce de leche granizado

Sambayón

Dulce de leche

Frutos rojos

Tramontana

Chocolate amargo

Frutilla a la crema

Mascarpone

Limón

El chocolate con almendras es el gusto más pedido por los argentinos.

Noche de las Heladerías 2025: qué locales participan y cómo aprovechar las promociones en CABA, GBA y todo el país

La iniciativa, organizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhaya), forma parte de la 41° Semana del Helado Artesanal, que se desarrollará entre el 10 y el 16 de noviembre.

El atractivo principal será el tradicional 2x1 en cuarto kilo, una promoción que permite disfrutar el doble por el mismo precio y que estará disponible exclusivamente en los locales adheridos.

Para conocer cuáles participan, Afadhaya pondrá a disposición el “Mapa del Sabor”, un buscador interactivo que detalla los puntos de venta por provincia y localidad, facilitando la experiencia de los consumidores que deseen sumarse a la celebración.

La edición 2025 no se limitará a los descuentos: también marcará el lanzamiento de un nuevo sabor, Fruta D’Oro, un helado al agua que combina mango, banana, lajas de chocolate blanco y ralladura de lima.

Noche de las heladerías.

Según Afadhaya, se trata de una propuesta “frutal, súper fresca e innovadora”, nacida en el marco de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, certamen que busca impulsar la creatividad de los maestros heladeros argentinos.

Además, el evento conserva su costado solidario. Durante la Semana del Helado Artesanal, los establecimientos participantes realizarán donaciones y acciones a beneficiode instituciones como la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor Los Piletones y la Casa del Teatro, reafirmando el compromiso social que distingue a este encuentro.