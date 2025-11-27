No es Morro de São Paulo: la paradisíaca playa de Brasil que es furor entre los jóvenes argentinos

Con un entorno natural increíble, buena energía y precios accesibles, este destino se convirtió en el nuevo punto de encuentro para los jóvenes argentinos que buscan playa, fiesta y relax en un mismo lugar.

Praia do Rosa, Brasil. Foto: Instagram @brunoassisfotos

Brasil es un país enorme que sorprende con su gran cantidad de playas de ensueño. En el último tiempo, un pequeño pueblo ganó popularidad entre los más jóvenes gracias a su vida nocturna y sus aguas únicas, que cautivan a todos los turistas que lo visitan.

La playa de Brasil que volvió a estar de moda

A menos de 100 kilómetros al sur de Florianópolis, Praia do Rosa se convierte en el punto de encuentro de grupos de amigos que buscan disfrutar de la playa, la naturaleza y el buen ambiente. El paisaje es el de siempre: bares repletos, hostels colmados de argentinos y una atmósfera relajada donde el español domina las conversaciones.

Praia do Rosa, el nuevo destino furor entre los más jóvenes. Foto: Instagram @praiadorosa_oficial

La presencia argentina en Praia do Rosa se nota especialmente en los hostels. El fenómeno sigue en aumento y todo apunta a que, en el verano de 2026, este destino se convertirá en una parada infaltable para quienes buscan playa, diversión y buena energía en Brasil.

El regreso del auge en Praia do Rosa no es una coincidencia. El tipo de cambio favorable y las ofertas en pasajes aéreos hicieron que viajar al exterior resulte cada vez más accesible para los jóvenes.

Praia do Rosa, el nuevo destino furor entre los más jóvenes. Foto: Instagram @praiadorosa_oficial

Qué hacer en Praia do Rosa

Para quienes planean un viaje con amigos o un grupo grande, Praia do Rosa es una opción increíble para combinar playa, fiesta y naturaleza:

Playas imperdibles

Rosa Sul: para muchos, es la más linda. Suele estar más llena de locales brasileños y tiene un ambiente relajado. El parador Marama es ideal para pasar el día: buena música, tragos riquísimos y comida top. Los precios son un poco alto, pero no es necesario consumir para usar las instalaciones. Cuando el mar está tranquilo, el agua se pone de un turquesa soñado.

Rosa Norte: una playa muy linda de la región, con más presencia de argentinos y un ambiente más movido.

Trilha da Vermelha: para llegar hay que hacer un trekking de unos 30 minutos con subidas y bajadas. La playa es más tranquila y con sombra natural, perfecta si buscan algo distinto. En el camino hay piletas naturales con vistas increíbles.

Praia do Rosa, el nuevo destino furor entre los más jóvenes. Foto: Instagram @praiadorosa_oficial

Actividades

Surf: Praia do Rosa es uno de los mejores puntos para surfear en el sur de Brasil y hay varias escuelas de surf con clases para principiantes.

Paseo por el centro: el “centrinho” es perfecto para caminar, comprar artesanías y probar caipirinhas o caipiroskas en los bares locales.

Noche y boliches