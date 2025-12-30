No es Gualeguaychú: el carnaval a 200 kilómetros de CABA que pretende ser furor en febrero 2026

Un carnaval al mejor estilo brasileño se realiza en la provincia de Buenos Aires en el mes de febrero hace años. Tres comparsas principales llevan la batuta de estas 8 noches imperdibles en el Corsódromo de Dolores.

Un carnaval imperdible en la provincia de Buenos Aires Foto: Municipalidad de Dolores

El carnaval tope de gama que se da a 200 km de Capital Federal dura ocho noches, cuenta con bandas en vivo y un corsódromo. Además del Carnaval de Gualeguaychú, que deleita a miles de personas año a año con su celebración llena de colores y música vibrante, existe otra fiesta regional que, con una propuesta similar, promete un buen rato.

El Carnaval del Sol será el protagonista de febrero del 2026 en Campana, Buenos Aires. Una fiesta regional que reúne a cientos de personas año a año en su celebración. En esta ocasión, se llevará a cabo los días 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero.

Carnaval del Sol Foto: Municipalidad de Dolores

Las tres comparsas que llevarán sus temáticas al festival este año son KUYÉN, representando al Club Independiente; SAYÉN, por el Club Sarmiento; y SHEG YENÚ, que representa al Club Ever Ready. Además, contarán con una banda oficial acompañando a las comparsas en todo momento y distintos cantantes regionales que darán sus shows.

Qué hacer en el Carnaval del Sol

Como todo carnaval, propone alegría y le permite a los más pequeños jugar con espuma. Para todo el resto de la gente habrán DJs, bandas en vivo y hasta candombe tradicional que acompañará a los visitantes durante toda la noche.

El programa de esta edición aún no ha sido publicado, así que pronto en su página web oficial podrá apreciarse qué artistas y bandas se presentarán. Además de los desfiles, hay una noche especial dedicada a la tradición, con las comparsas como protagonistas.

Carnaval del Sol Foto: Municipalidad de Dolores

El Corsódromo de Dolores es un escenario al aire libre, ubicado en las calles Espora y Robecco, pasaje Ismael Rossi. Un espacio recreativo que permite que el carnaval se disfrute desde cualquier rincón, ya que proporciona una perfecta visión, su Pasarela, “Antu Kawin” significa fiesta del sol. Del carnaval participan 3 comparsas de 150 integrantes que llenan de color y alegría la pasarela.

Luego del éxito de la edición 2025, no solo por el alto nivel del espectáculo sino también por la masiva convocatoria que colmó el corsódromo en cada noche, se espera vivir una nueva edición inolvidable, reafirmando al Carnaval del Sol como uno de los eventos más importantes de la Provincia.

Carnaval del Sol Foto: Municipalidad de Dolores

Cómo saco mi entrada y cuánto sale

El año pasado, las entradas del festival rondaban estos precios, por lo que se espera que la edición 2026 maneje valores igual de accesibles. Se venden en el punto físico de la Secretaría de Cultura de Dolores o en la página web oficial de Platea Uno Tickets.

General (turistas): $3.000 ARS.

Locales (Dolores): $2.000 ARS.

Jubilados/Discapacitados: Descuentos o entrada gratuita (con acreditación).

Cómo llegar al festival

Desde CABA, el recorrido es de menos de 3 horas en auto yendo por la Autopista 25 de mayo y luego la Ruta 2. Si la opción preferida es el micro, los pasajes rondan los 30.000 pesos.