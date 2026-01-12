Cada 12 de enero se celebra en la Argentina el Día del Pizzero. Foto: Pexels.

Clásica, abundante y siempre asociada al encuentro, la pizza ocupa un lugar central en la cultura gastronómica local. Heredada de la inmigración italiana y adaptada al paladar argentino, supo consolidarse como una de las preparaciones más reconocidas del país, con variantes que van desde la tradicional al molde hasta versiones más modernas y experimentales.

Si bien la Avenida Corrientes concentra algunas de las pizzerías más emblemáticas, en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires surgieron locales que apuestan a salir del molde clásico, tanto en sabores como en estética, sin resignar la calidad ni el espíritu pizzero.

Cada 12 de enero se celebra en la Argentina el Día del Pizzero. Foto: Unsplash.

Día del Pizzero: tres pizzerías de CABA con propuestas que “salen del molde”

1. Eléctrica Pizza

Ubicada en Honduras 5903, en el barrio de Palermo, Eléctrica Pizza propone una experiencia que combina gastronomía y cultura urbana. Inspirado en el Brooklyn de los años 80, el local presenta una estética industrial con un amplio salón donde el horno se convierte en protagonista.

Además, en su primer piso funciona un espacio tipo Piano Bar con programación cultural que incluye música en vivo, stand up y espectáculos.

Eléctrica Pizza. Foto: @electricpizza.

Entre sus pizzas más destacadas se encuentran:

La Canchera: con anchoas y oliva.

Magic Mushroom: con hongos y aceite de trufa.

La Nolita: con burrata, pesto y hot honey.

Margarita Vegana: con muzzarella vegetal.

Fuga Eléctrica: con una combinación de quesos y cebolla.

Cómo llegar

2. La Casa Blanca de Habana

Fundada en los años 90 y ubicada en Nazca 4301, en Villa Pueyrredón, esta pizzería se convirtió en un clásico del barrio gracias a su cocción a leña con quebracho blanco y rojo. El ambiente cálido y familiar acompaña una propuesta que prioriza procesos artesanales.

Esta pizzería se convirtió en un clásico del barrio gracias a su cocción a leña. Foto: Pixabay.

Las pizzas, de 30 centímetros, se elaboran con masa madre y fermentación de 48 horas, lo que da como resultado una base liviana y bordes crocantes. A las variedades tradicionales se suman opciones especiales como:

La pizza Stracciatella: con base blanca de crema, muzzarella, stacciatella, calabaza asada, hongos, tomates confitados, almíbar y hierba.

La pizza de mortadela con pistachos: salsa de tomate casera, ricota, mortadela con pistacho, maní tostado, pesto de albahaca.

La pizza Bresaola: crema con ajo crocante, muzzarella, bresaola, queso duro, almíbar cítrico y algo de picor.

La pizza Azul: base blanca de crema, muzzarella, roquefort, cebolla caramelizada, verde de verdeo.

Cómo llegar

3. Burgio

Con casi un siglo de historia, Burgio abrió sus puertas en 1932 y es una de las pizzerías más reconocidas del barrio de Belgrano, específicamente en Av. Cabildo 2477. Su estética clásica, con pizarrón negro y letras blancas, remite a la Buenos Aires de otras épocas.

Pizzería Burgio. Foto: Instagram @burgiopizzeria.

El horno a leña y la masa liviana siguen siendo parte de su sello. Entre las pizzas más pedidas se destacan propuestas más bien clásicas, con la vista puesta en mantener viva la tradición de la pizza porteña. Algunas de ellas son:

Muzzarella.

Jamón y morrón.

Fugazzetta.

Calabresa.

Anchoas.

Cuatro quesos.

Cómo llegar

En una ciudad donde la pizza es mucho más que una simple comida, estas pizzerías demuestran que el oficio pizzero sigue evolucionando, combinando historia, innovación y pasión por uno de los sabores más queridos por los argentinos.