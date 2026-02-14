Calles verdes en CABA, la iniciativa que transforma barrios: para qué sirven y dónde se encuentran
Un proyecto que apuesta por más árboles, menos cemento y espacios pensados para el encuentro vecinal. Qué son las calles verdes, cuáles son sus beneficios y en qué puntos de la Ciudad ya empezaron a cambiar el paisaje urbano.
Las calles de la Ciudad de Buenos Aires tienen historias para contar. Pero, más allá de los años, algunas se reinventan para adaptarse a la nueva vida urbana y transformar los barrios.
En ese sentido, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana convirtió calles de distintos barrios en lugares más sustentables y seguros con el objetivo de sumar espacios de disfrute y potenciar el encuentro de los vecinos en la Ciudad.
El objetivo es sumar espacio verde y drenante, mejorar la calidad ambiental y promover nuevos usos. Este proyecto de despavimentación impulsa a Buenos Aires a transformarse en una ciudad de carbono neutral, resiliente e inclusiva.
¿Cuáles son los beneficios de las calles verdes?
Además de los nuevos usos asociados a los espacios verdes (de paseo, recreativos y de descanso), estas renovaciones tienen beneficios ambientales que optimizan la calidad de vida de las personas:
- Ralentiza la caída de agua de lluvia como espacio absorbente al despavimentar.
- Reduce ruidos y contrarresta las islas de calor regulando las temperaturas.
- Almacena carbono para contrarrestar consecuencias del cambio climático.
- Produce oxígeno y filtra la contaminación en el aire generando beneficios que impactan directamente en la salud de las personas.
- Promueve la biodiversidad, por la cantidad y diversidad de flora que se suma.
- Son áreas de paseo, relajación y esparcimiento.
Mejoras en el espacio público:
- Se evitan grandes desplazamientos al generar áreas verdes de proximidad.
- Se fomenta una nueva relación entre los ciudadanos y los entornos.
- Se crean áreas públicas más seguras e iluminadas
- Se incorporan mobiliarios inclusivos y seguros.
Cuáles son las calles verdes y dónde se encuentran
Las calles verdes se encuentran ubicadas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires:
Vera entre Lavalleja y Av. Corrientes, Villa Crespo
Av. Triunvirato entre Nahuel Huapi y Bauness, Villa Urquiza
Conde entre Quesada y Ricardo Balbín, Belgrano
Ramón Falcón entre Albariño y Corvalán, Villa Luro
Remedios de Escalada de San Martín entre Av. Boyacá y Achupallas, Flores
Yerbal entre Calderón de la Barca y Cervantes, Floresta
Tres Sargentos entre San Martín y Alem, Retiro
Guardia Vieja entre Gallo y Agüero, Almagro
Paraguay entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini, límite entre Retiro y San Nicolás, zona céntrica
Honorio Pueyrredón entre Av. Gaona y Neuquén, Caballito
Con esta iniciativa, Buenos Aires vuelve a demostrar que es una ciudad donde las construcciones históricas y las nuevas transformaciones pensadas para la vida urbana pueden convivir en armonía. El resultado es un espacio más sustentable, dinámico y agradable de recorrer, que respeta su identidad sin dejar de mirar hacia el futuro.