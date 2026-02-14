Calles verdes en CABA, la iniciativa que transforma barrios:

Calle verde Honorio Pueyrredón. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Las calles de la Ciudad de Buenos Aires tienen historias para contar. Pero, más allá de los años, algunas se reinventan para adaptarse a la nueva vida urbana y transformar los barrios.

En ese sentido, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana convirtió calles de distintos barrios en lugares más sustentables y seguros con el objetivo de sumar espacios de disfrute y potenciar el encuentro de los vecinos en la Ciudad.

El objetivo es sumar espacio verde y drenante, mejorar la calidad ambiental y promover nuevos usos. Este proyecto de despavimentación impulsa a Buenos Aires a transformarse en una ciudad de carbono neutral, resiliente e inclusiva.

Calle Verde Tres Sargentos. Foto: Gobierno de la Ciudad.

¿Cuáles son los beneficios de las calles verdes?

Además de los nuevos usos asociados a los espacios verdes (de paseo, recreativos y de descanso), estas renovaciones tienen beneficios ambientales que optimizan la calidad de vida de las personas:

Ralentiza la caída de agua de lluvia como espacio absorbente al despavimentar.

Reduce ruidos y contrarresta las islas de calor regulando las temperaturas.

Almacena carbono para contrarrestar consecuencias del cambio climático.

Produce oxígeno y filtra la contaminación en el aire generando beneficios que impactan directamente en la salud de las personas.

Promueve la biodiversidad , por la cantidad y diversidad de flora que se suma.

Son áreas de paseo, relajación y esparcimiento.

Mejoras en el espacio público:

Se evitan grandes desplazamientos al generar áreas verdes de proximidad.

Se fomenta una nueva relación entre los ciudadanos y los entornos.

Se crean áreas públicas más seguras e iluminadas

Se incorporan mobiliarios inclusivos y seguros.

Cuáles son las calles verdes y dónde se encuentran

Las calles verdes se encuentran ubicadas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires:

Vera entre Lavalleja y Av. Corrientes, Villa Crespo

Calle verde Vera. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Av. Triunvirato entre Nahuel Huapi y Bauness, Villa Urquiza

Calle verde Triunvirato. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Conde entre Quesada y Ricardo Balbín, Belgrano

Calle verde Conde. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Ramón Falcón entre Albariño y Corvalán, Villa Luro

Calle verde Ramón Falcón. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Remedios de Escalada de San Martín entre Av. Boyacá y Achupallas, Flores

Calle verde Remedios de Escalada de San Martín. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Yerbal entre Calderón de la Barca y Cervantes, Floresta

Calle verde Yerbal. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Tres Sargentos entre San Martín y Alem, Retiro

Calle verde Tres Sargentos. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Guardia Vieja entre Gallo y Agüero, Almagro

Calle verde Guardia Vieja. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Paraguay entre Av. Leandro N. Alem y Carlos Pellegrini, límite entre Retiro y San Nicolás, zona céntrica

Calle verde Paraguay. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Honorio Pueyrredón entre Av. Gaona y Neuquén, Caballito

Calle verde Honorio Pueyrredón. Foto: Gobierno de la Ciudad.

Con esta iniciativa, Buenos Aires vuelve a demostrar que es una ciudad donde las construcciones históricas y las nuevas transformaciones pensadas para la vida urbana pueden convivir en armonía. El resultado es un espacio más sustentable, dinámico y agradable de recorrer, que respeta su identidad sin dejar de mirar hacia el futuro.