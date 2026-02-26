Los 6 museos argentinos más originales dignos de conocer. Foto: Instagram @museolillo

Argentina posee un encanto único que atrae a los turistas de todo el mundo y enamora cada día más a sus habitantes. En ese sentido, los museos ocupan un gran espacio en la oferta turística que cautivan a todos.

A continuación, algunos que valen la pena conocer alguna vez en la vida.

Seis museos argentinos que tenés que conocer

1- Museo de Ciencias Naturales de La Plata

Fue inaugurado en 1888 y ocupa un edificio de estilo neoclásico de forma oval, reconocido en 1997 como Monumento Histórico Nacional. Su primer director fue Francisco Pascasio Moreno, quien donó las primeras colecciones, incrementadas después con donaciones, compras y aportes de naturalistas europeos.

Museo de Ciencias Naturales en La Plata. Foto: NA

Allí se guardan más de tres millones y medio de objetos que colman las áreas de Antropología, Geología, Zoología, Paleontología y Botánica, que se encuentran repartidos en más de 20 salas, formando un recorrido en espiral.

2- Museo del Presidio en Ushuaia

En el lugar donde funcionaba el penal del fin del mundo, ahora se reparten el espacio cuatro museos. El más exitoso es el que ocupa el sitio que albergó al Petiso Orejudo. Con algunas figuras de cera que representan a los reclusos más célebres (como Mateo Banks o Simón Radowitsky), y los calabozos originales, los turistas quedan fascinados con las anécdotas acerca de su vida en prisión.

3- Miguel Lillo en San Miguel de Tucumán

Se trata de una propiedad escondida en el centro de San Miguel de Tucumán que el destacado naturalista tucumano Miguel Lillo (1862-1931) donó a la universidad con la magnífica biblioteca, sus colecciones botánicas y zoológicas.

Hay dos salas dedicadas a biología, geología y paleontología, más una muestra permanente de restos fósiles y minerales de “la era del hielo”. Además, cuenta con un jardín botánico, con más de 80 especies autóctonas del noroeste argentino, que forma parte de la Red Argentina de Jardines Botánicos.

Miguel Lillo en San Miguel de Tucumán. Foto: Instagram @museolillo

4- Butterflies en Liebig, Entre Ríos

Este museo de mariposas fue creación de Mateo Zelich. Médico y amante de las ciencias naturales. El lugar es un estallido de color: en las vitrinas de una de las casas del pueblo reposan una gran cantidad de especies de mariposas del mundo entero, coleópteros de zonas tropicales, una muestra pequeña de la vida marina, piedras y maderas petrificadas, y hasta un huevo de dinosaurio.

Butterflies en Liebig, Entre Ríos. Foto: Facebook/Butterflies, Exposición de mariposas y algo más

5- MAAM en Salta

Desde 2004, se encuentran allí los cuerpos momificados de una niña y dos niños que guardó durante más de 500 años el volcán Llullaillaco. Las momias revelan la práctica de sacrificios humanos en la cultura inca. Se conservan en cámaras refrigeradas, y se exhiben detrás de un vidrio.

El hallazgo arqueológico fue tan impactante en ese momento que justificó la construcción del Museo de Arqueología de Alta Montaña en la Plaza 9 de Julio de Salta.

6- Rocsen en Nono, Córdoba

Más de 55.000 piezas se exponen en 5.000 metros cuadrados y hay más guardadas en el depósito. Su existencia se debe a la minuciosa labor de Juan Santiago Bouchon, que fue reuniendo a lo largo de su vida objetos de los más diversos orígenes y especificidades.

En 1969, Francés de la Bretaña abrió este espacio a 5 km de Nono, en Traslasierra. Su contenido fue creciendo hasta la colección impresionante que hoy es y fue declarado como lugar de Interés Público Nacional.