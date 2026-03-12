Ojo de bife con hueso de Hierro. Foto: Prensa.

Hierro es una casa de fuegos que combina tres elementos clave de la gastronomía argentina: hierro, carne y fuego. Bajo estos pilares, el restaurante no solo destaca por su atractivo diseño, sino también por una propuesta culinaria centrada en carnes premium maduradas al vacío durante 30 días, vegetales orgánicos de estación y una cuidada coctelería de autor.

El diseño de su menú exhibe opciones tradicionales reversionadas con sello personal y elaboradas a partir de materias primas de primera línea cocidas a la parrilla con carbón y quebracho colorado.

Cómo nació Hierro, la casa de fuegos creada por amigos de Bariloche

Con Francisco Giambirtone, Diego y Gustavo Batica y Santiago Lambardi -mixólogo y creador del mundialmente conocido Cynar Julep- como socios actuales, Hierro nació en 2019 de la mano de amigos de Bariloche vinculados al turismo. Con ganas de ofrecer un servicio de gran calidad ligado a la carne y los fuegos, abrieron su primer local en el Mercado de San Telmo. El gran crecimiento de la marca siguió su camino hacia Nordelta y Palermo.

Hierro restaurante. Foto: Prensa.

Nordelta y Palermo: los espacios de Hierro que combinan diseño, fuego y gastronomía

La imponente sede de Nordelta que abrió en 2021 ocupa un espacio preferencial sobre la bahía, distribuido en un amplio salón con una pérgola vidriada, un deck y una galería techada. Su diseño es moderno y seductor, logrado con materiales nobles.

El hierro –estandarte de la marca– se repite en lámparas, barras, banquetas, sillones, sillas y mesas combinadas con neolith. Para trabajarlo, recurrieron a Hugo Tonti, un artista especializado en herrería con más de 50 años de trayectoria que se encargó de diseñar todo el mobiliario del local.

Hierro restaurante. Foto: Prensa.

La disposición del lugar responde a diversas situaciones. Adentro se ubica una llamativa barra de cocktails ideal para comenzar la noche, otra gran barra desde donde se puede observar el trabajo en la parrilla y cocina, mesas bajas para dos y cuatro personas, y un espacio reservado que ofrece mayor intimidad para eventos empresariales o sociales.

Afuera, en el deck, hay mesas bajas con livings, otras standard para dos o cuatro personas y una pérgola semi cerrada con vista panorámica de la bahía. El ambiente perfecto para disfrutar con música chill out, mientras que las cenas se acompañan con set de DJ en vivo, a excepción de los martes y domingos.

Hierro restaurante. Foto: Prensa.

El local de Palermo, que abrió sus puertas en 2022, se emplaza en un espacio de 400 m2 distribuidos en una planta con techos altos y un entrepiso. Además cuenta con dos pérgolas climatizadas en la vereda. El amplio salón alberga mesas y sillas para grupos de dos y cuatro personas, así como un espacio privado, una imponente cava de vinos y una atractiva barra de cocktails.

Al fondo, una gran “H” de hierro enmarca la segunda barra, ubicada frente a los fuegos, desde donde se logra apreciar el trabajo de los parrilleros y cocineros. Su ambientación mantiene la misma esencia que la sede de Nordelta: el hierro está presente en lámparas, barras, banquetas, sillones, sillas y mesas combinadas con neolith.

Cinco estrellas y excelentes reseñas en TripAdvisor y Google

Con un puntaje inmejorable de cinco estrellas y la leyenda “Excelente” como principal reseña, Hierro Palermo recibió más de 1300 comentarios positivos en TripAdvisor, la plataforma utilizada por comensales de todo el mundo, donde se reconoce no solo la notable calidad de su oferta culinaria, sino también la cuidada atención de quienes trabajan cada día en el lugar.

Además, en Google cuentan con una destacada calificación de 4.7 estrellas, junto con casi 8.000 reseñas del lugar.

Ojo de bife madurado. Foto: Prensa.

La parrilla de Buenos Aires elegida por celebridades

Asimismo, figuras locales e internacionales de la música y la actuación —incluyendo elencos de reconocidas obras de teatro y películas— como Luisana Lopilato, Michael Bublé, Nicolás Repetto, Pablo Rago, Florencia Raggi, Juanse, Barbara Lombardo, Carlos Portalupi y Mariano Peluffo, por mencionar algunos, eligen cada día a Hierro para eventos privados y noches especiales.

La propuesta es completa y personalizada, donde lo mejor de la carta es servido para deleitar el paladar de los visitantes, acompañado de cocktails originales y su amplia carta de vinos, que incluye cepas argentinas de renombre.

Hierro restaurante. Foto: Prensa.

Carnes premium maduradas y platos de la parrilla argentina

En cuanto a la carta de esta Casa de Fuegos, diseñada por Lambardi, permite vislumbrar una amplia variedad de alternativas: carnes de primera calidad maduradas al vacío —para obtener más terneza y sabor— y vegetales de estación, todo trabajado a la parrilla con carbón y quebracho colorado.

Sus platos permiten experimentar sabores característicos de la cocina argentina, logrados mediante técnicas vanguardistas y un gran cuidado por el detalle, las texturas y los aromas.

Entradas, cortes de carne y vegetales orgánicos a la parrilla

La experiencia comienza con las entradas, donde resaltan las empanadas fritas de masa casera rellenas de carne o de cordero (también con opción veggie con alioli de ajos asados, porotos negros, jengibre, hongos, cebolla morada, tomates secos y queso); la provoleta con ananá grillada, miel de la Pradera, romero y pistachos tostados; la morcilla vasca con nuez, verdeo y uvas pasas; y las mollejas a la parra con cremoso de batata, mandarina y tomillo, salmoriglio Hierro y limón quemado.

Provoleta con ananá grillada, miel de la Pradera, romero y pistachos tostados. Foto: Prensa.

En la sección de principales se exhiben cortes clásicos de la cocina argentina madurados al vacío, guarniciones con vegetales como protagonistas y algunos platos elaborados. Los más destacados son el bife de chorizo, el vacío, la entraña y los cortes especiales, con vacío, T-Bone y tres clases de ojo de bife: con hueso, de novillo argentino (con 45 días de maduración al vacío) y de Wagyu, que destaca por su característico marmoleado de grasa intramuscular.

También sobresalen los platos de cordero, como la polpettina de cordero con risotto, hinojo, uvas pasas y pistachos, y los agnolottis caseros de queso azul con puerro caramelizado, apio, nueces tostadas, huevo poché y queso estacionado.

Como acompañamientos se proponen diversos vegetales orgánicos trabajados con técnica y creatividad, como el milhojas de papa, el brócoli asado, las zanahorias rostizadas y la remolacha asada.

Mollejas a la parra con cremoso de batata, mandarina y tomillo, salmoriglio Hierro y limón quemado. Foto: Prensa.

Postres y coctelería de autor para completar la experiencia

La experiencia se completa con originales versiones de postres tradicionales a cargo de Clara María Gimenez Haupt, como flan casero y tiramisú, y creaciones propias como las texturas de chocolate o el volcán de dulce de leche con semifreddo y vauquita casera.

La propuesta de bebidas también es un punto focal de la oferta de Hierro. Cocktails clásicos y de autor, diseñados por Lambardi, se destacan por la autenticidad de sus nombres —en honor a la cultura argentina— y por la combinación de frutas de estación con almíbares naturales y jarabes exóticos.

Flan casero con crema y dulce de leche. Foto: Prensa.

Algunos recomendados son Sandro, Molinete y El Chanta, preparaciones que combinan destilados, frutas y especias para crear tragos originales. Además, ofrecen un menú de mediodía de lunes a viernes y una propuesta especial para niños.

Dónde queda Hierro y cuáles son sus horarios

Dirección:

Boulevard del Mirador 220, Nordelta

Costa Rica 5602, Palermo.

Horarios:

Nordelta: lunes a viernes de 12 a 16 h y de 19 a 00 h; sábados de 12 a 17 h y de 19 a 00 h; domingos de 12 a 17 h.

Palermo: domingos a miércoles de 12 a 00 h; jueves a sábados de 12 a 01 h.

Hierro se perfila como una marca argentina creada para exportar, siendo su estandarte el uso de productos nacionales y el aprovechamiento de los mismos para ofrecer un servicio de alta calidad en el mundo.