La isla secreta rodeada de agua donde el silencio es el protagonista:

Isla Sistina Foto: revista lagunas

En el oeste de la provincia de Buenos Aires, dentro de la Laguna del Monte, existe una isla casi desconocida que se transformó en sinónimo de exclusividad, silencio y contacto pleno con la naturaleza. Se trata de Isla Sistina, un rincón aislado que invita a frenar el ritmo y salir de la rutina.

Ubicada en el partido de Guaminí, la isla tiene unas 400 hectáreas y forma parte del sistema de Lagunas Encadenadas del Oeste, una de las zonas lacustres más importantes de la región. Su entorno natural y su acceso restringido la convierten en un destino poco habitual dentro del mapa turístico bonaerense.

En la isla funciona Estancia La Sistina, la única construcción del lugar. La histórica casona ofrece alojamiento exclusivo con pensión completa, pensada para quienes buscan comodidad sin resignar privacidad ni entorno natural.

Las Encadenadas - Estancia La Sistina. Foto: Prensa

Las instalaciones incluyen habitaciones amplias, piscina al aire libre y una propuesta gastronómica que acompaña la experiencia. Todo está diseñado para disfrutar del paisaje, el silencio y la sensación de estar literalmente rodeado de agua.

La estadía se complementa con distintas actividades al aire libre, siempre en un marco de calma. Quienes visitan Isla Sistina pueden optar por safaris fotográficos, caminatas por senderos naturales o jornadas de avistaje de aves, una de las atracciones más valoradas del lugar.

También hay espacio para propuestas más activas, como paseos en lancha o kayak por la laguna y pesca de pejerrey, una práctica tradicional en la zona que convoca a aficionados de distintos puntos del país.

El origen de la isla suma un componente histórico. En la década de 1980 fue adquirida por Ena Wenckheim, una condesa que quedó deslumbrada por la inmensidad del paisaje. Ella decidió rebautizarla como Isla Sistina y mandó a construir la casona con inspiración europea.

Isla Sistina Foto: revista lagunas

Antes de eso, el lugar era conocido como Isla Grande y había sido habitado por comunidades originarias. En el área se encontraron restos arqueológicos y fósiles de megafauna, lo que refuerza el valor patrimonial del enclave.

Llegar a Isla Sistina no es parte del turismo tradicional. El acceso es exclusivamente en lancha desde la costa de Guaminí o mediante avioneta, ya que la isla cuenta con una pista de aterrizaje. Esa dificultad es, justamente, uno de sus mayores atractivos.

A unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Isla Sistina se consolida como una alternativa distinta para quienes buscan una escapada de fin de semana donde el aislamiento, el confort y la naturaleza sean protagonistas reales.

Lagunas Encadenadas del Oeste: el fenómeno natural detrás de la isla paradisíaca

Isla Sistina Foto: revista lagunas

La Laguna del Monte, donde se encuentra Isla Sistina, es uno de los espejos de agua más importantes del sistema de Lagunas Encadenadas del Oeste, una cuenca endorreica del sudoeste bonaerense. Según datos oficiales y académicos, la laguna tiene una superficie aproximada de 174,5 km² y una profundidad media de 7,7 metros, lo que la convierte en un cuerpo de agua de gran relevancia ambiental dentro de la región pampeana.

Ese tamaño y sus características ecológicas explican la riqueza natural del entorno. Estudios descriptivos señalan que en la Laguna del Monte se registra una avifauna con al menos 19 especies y una fauna ictícola destacada, donde el pejerrey es la especie dominante, base tanto del equilibrio ecológico como de la actividad recreativa local.

Desde una mirada más amplia, organismos y relevamientos internacionales consideran al conjunto de las Lagunas Encadenadas del Oeste como uno de los ambientes lénticos más importantes de la región pampeana, tanto por su biodiversidad como por su rol ambiental. Este marco natural potencia el atractivo de Isla Sistina y ayuda a explicar por qué el aislamiento y el paisaje son parte central de la experiencia que ofrece el lugar.