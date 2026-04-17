Cascada Cifuentes. Foto Instagram @rebollopaz.

En el sur de la provincia de Buenos Aires, lejos de los circuitos turísticos masivos, la Cascada Cifuentes se impone como uno de los paisajes naturales más impactantes del territorio bonaerense. Con un frente rocoso y un salto que puede llegar a los ocho metros de altura, es el mayor de su tipo en la provincia.

El salto se forma sobre el curso del río Quequén Salado, en una zona de llanura que sorprende por el contraste entre la planicie pampeana y la fuerza del agua. El entorno, prácticamente virgen, combina silencio, vegetación autóctona y un microclima ideal para una escapada de naturaleza.

El sitio también es conocido como Cascada de Aldaya, nombre que remite a antiguos propietarios de las tierras. Según el caudal del río, la altura del agua varía entre cinco y ocho metros, un dato que la mantiene en el primer puesto a nivel provincial.

El rincón parecido al caribe que se encuentra a pocos km de Buenos Aires. Foto: X @gui10road

Dónde queda y cómo llegar a la Cascada Cifuentes

El acceso se realiza desde la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 532, en jurisdicción de Coronel Dorrego. Desde allí, hay que tomar un camino rural de ripio de unos cuatro kilómetros y completar el último tramo a pie, descendiendo por un sendero natural bien marcado.

Se recomienda llegar con calzado cómodo, agua y precaución, especialmente en el descenso final. Si bien el lugar invita a refrescarse en verano, no está habilitado el baño y no hay servicio de guardavidas.

Además del atractivo principal, la zona ofrece otras propuestas vinculadas al turismo de naturaleza y aventura. A pocos minutos se encuentra la Cascada La Escondida, cerca de la localidad de Irene, con un diseño escalonado y una altura aproximada de cuatro metros.

Qué actividades se pueden hacer en el río Quequén Salado

Otro punto destacado es Puente Viejo, un área muy elegida para pasar el día, acampar y realizar actividades al aire libre. Desde allí se obtienen vistas panorámicas del río, una represa y el antiguo puente ferroviario que atraviesa el Quequén Salado.

En el recorrido también aparecen sitios de valor histórico y paisajístico como el Molino Las Rosas, el Puente Nuevo, la Cascada Mulpunleufu y el paraje La Cueva, utilizado antiguamente como vado natural.

Quienes deseen extender la estadía pueden continuar hacia la Costa Atlántica y llegar al Balneario Marisol, donde el río desemboca en el mar. Este destino se caracteriza por sus playas amplias, médanos, bosques y un entorno tranquilo, ideal para viajes en familia.

Marisol se encuentra a unos 22 kilómetros de Oriente y a 110 kilómetros de la ciudad de Coronel Dorrego. La zona cuenta con hoteles, cabañas, complejos turísticos y campings, además de opciones de alojamiento en la ciudad cabecera para distintos presupuestos.

El río Quequén Salado, un corredor natural clave del sudoeste bonaerense

La Cascada Cifuentes forma parte del curso inferior del río Quequén Salado, uno de los sistemas fluviales más extensos y relevantes del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. El río recorre unos 155 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar Argentino, atravesando o delimitando partidos como Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Coronel Pringles, Laprida y Benito Juárez.

La cuenca del Quequén Salado abarca una superficie de más de 10.000 km² y presenta características singulares dentro de la llanura pampeana, como barrancas, afloramientos calcáreos y accidentes naturales que dan origen a cascadas, cuevas y saltos de agua. Estudios del CONICET y universidades nacionales destacan que estas formaciones, poco frecuentes en la región, generan microambientes con paisajes únicos del lugar, lo que explica la concentración de atractivos naturales en sectores como el de la Cascada Cifuentes.