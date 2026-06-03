Los destinos turísticos más populares de Argentina

"La Chicago argentina" al pie del Paraná Foto: Wikipedia

Argentina es uno de esos destinos que cambia por completo dependiendo del lugar que se visite. En pocos días se puede pasar de glaciares gigantes y lagos congelados a selvas tropicales, ciudades modernas o pequeños pueblos rodeados de montañas rojizas.

Esa variedad es una de las razones por las que el país sigue creciendo como destino turístico internacional.

Lo interesante de Argentina es que no existe una única forma de recorrer el país. Cada región tiene personalidad propia. Y eso se nota apenas uno empieza a viajar.

Hoy además, antes de reservar vuelos, hoteles o excursiones, muchos turistas también prestan atención a la seguridad digital durante el viaje. Por eso, es importante saber qué es una VPN y cómo puede ayudar a proteger datos personales al conectarse desde redes WiFi públicas en aeropuertos, cafeterías o alojamientos turísticos.

Aeropuertos; pasajeros; viajes al exterior. Foto: Unsplash

Buenos Aires: cultura, arquitectura y vida urbana

Para muchos viajeros internacionales, conocer Buenos Aires sigue siendo la puerta de entrada ideal para descubrir Argentina.

La famosa capital mezcla arquitectura europea, tradición porteña y una vida urbana que parece mantenerse activa a cualquier hora del día. Hay cafeterías abiertas hasta tarde, librerías históricas, bares escondidos y teatros con funciones prácticamente todos los días.

Además, Buenos Aires cambia muchísimo según el barrio.

San Telmo conserva una imagen mucho más clásica. Las calles adoquinadas, las ferias de antigüedades y los shows de tango callejero siguen atrayendo turistas durante todo el año.

Muy cerca aparece La Boca, probablemente uno de los barrios más fotografiados gracias a Caminito y sus fachadas coloridas. También se encuentra allí La Bombonera, estadio de Boca Juniors y uno de los lugares más visitados por fanáticos del fútbol.

Palermo muestra una cara distinta. Cafeterías modernas, tiendas de diseño y vida nocturna intensa forman parte de una zona que creció muchísimo durante los últimos años.

Obelisco Foto: CHAGU

El norte argentino: montañas de colores y tradición andina

El norte argentino ofrece un paisaje totalmente diferente al de Buenos Aires. Cambia la comida. Cambia la música. Incluso cambia el ritmo de vida.

La Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, es uno de los destinos Argentina más elegidos de la región. Sus montañas multicolores y pequeños pueblos andinos atraen tanto a turistas argentinos como extranjeros.

Purmamarca suele ser el lugar más famoso gracias al Cerro de los Siete Colores. Sin embargo, Tilcara y Humahuaca también reciben muchísimos visitantes interesados en conocer mercados artesanales, peñas folklóricas y tradiciones locales.

No es solamente un viaje para sacar fotos. Hay una identidad cultural muy fuerte en toda la región.

La gastronomía además ocupa un papel importante. Empanadas salteñas, tamales, humitas y locro aparecen constantemente en restaurantes y ferias locales. Muchas veces acompañados por música folklórica en vivo y vinos regionales como es el caso de la fiesta de la empanada.

Quebrada de Humahuaca, Jujuy. Foto: X

Mendoza: vino, montaña y turismo premium

Mendoza se consolidó como uno de los destinos turísticos más importantes de Sudamérica. El crecimiento del turismo enológico transformó completamente la región.

Miles de viajeros llegan para recorrer bodegas, probar vinos y conocer viñedos ubicados frente a la Cordillera de los Andes.

El Malbec sigue siendo la gran estrella mendocina. Pero el atractivo no termina ahí. Muchas bodegas incorporaron hoteles boutique, restaurantes de alta cocina y experiencias gastronómicas que elevaron muchísimo el perfil turístico de la provincia.

Mendoza también atrae viajeros interesados en actividades al aire libre. El Parque Provincial Aconcagua recibe excursionistas de distintas partes del mundo que quieren acercarse a la montaña más alta de América.

Luján de Cuyo Foto: -

Cataratas del Iguazú: una maravilla natural

Las Cataratas del Iguazú son probablemente el paisaje natural más famoso de Argentina.

Ubicadas dentro del Parque Nacional Iguazú, reúnen más de 270 saltos de agua rodeados por selva subtropical. La Garganta del Diablo sigue siendo el principal atractivo turístico del parque y una de las imágenes más reconocidas del país.

El ruido del agua se escucha desde lejos. La niebla cubre parte de las pasarelas. Y la fuerza de las cataratas termina sorprendiendo incluso a quienes ya vieron cientos de fotos antes del viaje.

Durante las caminatas también es común encontrar coatíes, mariposas tropicales y aves autóctonas. Todo el entorno del parque transmite sensación de naturaleza salvaje.

Puerto Iguazú, Misiones. Foto: misiones.gob.ar

Patagonia argentina: glaciares y paisajes extremos

El Calafate se transformó en uno de los destinos más importantes de la Patagonia gracias al Glaciar Perito Moreno.

Miles de turistas llegan cada año para observar esta enorme masa de hielo ubicada dentro del Parque Nacional Los Glaciares. El espectáculo de los desprendimientos sigue siendo uno de los momentos más impactantes para quienes visitan la región.

Más al sur aparece Ushuaia, conocida como “la ciudad del fin del mundo”.

Rodeada por montañas nevadas y el Canal Beagle, Ushuaia ofrece algunos de los paisajes más extremos del país. Las navegaciones para ver pingüinos y lobos marinos son una de las actividades más buscadas, especialmente durante el verano.

San Carlos de Bariloche también ocupa un lugar importante dentro del turismo regional. En invierno predominan el esquí y los deportes de nieve. En verano, en cambio, aparecen las excursiones lacustres, el trekking y las rutas panorámicas entre bosques y lagos.

Caminar sobre el glaciar Perito Moreno Foto: argentina.gob

Argentina, un destino que siempre sorprende

Argentina tiene una capacidad muy particular para sorprender al viajero. No importa cuántas veces alguien visite el país. Siempre aparece otro paisaje, otra ruta o una ciudad distinta esperando un poco más adelante.

Se puede pasar de glaciares gigantes a selvas tropicales en el mismo viaje. De viñedos premium a pueblos andinos casi detenidos en el tiempo.

Esa mezcla entre naturaleza, cultura y diversidad regional es justamente lo que convierte a Argentina en uno de los destinos turísticos más interesantes de América Latina.