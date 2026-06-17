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Llega la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino con entrada libre y gratuita: fecha, hora y cronograma del evento

Se trata de un plan ideal para vacaciones de invierno. Inspirada en las costumbres centroeuropeas de inmigrantes suizos, alemanes y austriacos, ofrece chocolates artesanales, repostería típica y la clásica fondue de chocolate gigante.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Fiesta Nacional del Chocolate Alpino
Fiesta Nacional del Chocolate Alpino Foto: https://villageneralbelgrano.gob.ar/
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La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino es uno de los eventos invernales más esperados del año.

Durante cada jornada, quienes asistan a la cita podrán disfrutar de un espacio especialmente preparado para compartir en familia y vivir la magia del invierno en un entorno único.

Además de las delicias gastronómicas vinculadas al chocolate, el evento contará con una destacada agenda de artistas y actividades para todas las edades.

Se trata de un plan ideal para vacaciones de invierno. Foto: https://villageneralbelgrano.gob.ar/

Cuándo y dónde es la Fiesta del Chocolate Alpino

Como cada año, el evento se realiza durante todas las vacaciones de invierno. La celebración se desarrollará entre el 4 y el 26 de julio en el Salón de Eventos, ubicado en Julio A. Roca 168, y ofrecerá una variada programación destinada a toda la familia.

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  • Fecha: Del 4 al 26 de julio.
  • Lugar: Salón de Eventos y Convenciones (Av. Julio A. Roca 168), Villa General Belgrano, Córdoba.
  • Entrada: la entrada será libre y gratuita, permitiendo que tanto residentes como turistas puedan acercarse a disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de Villa General Belgrano.
La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino es uno de los eventos invernales más esperados del año. Foto: https://villageneralbelgrano.gob.ar/

Principales Atractivos de la Fiesta del Chocolate Alpino

  • Fondue de Chocolate: Es el mayor atractivo de la fiesta. Todos los fines de semana, el público presente puede sumergir pinches con frutas frescas en una paila gigante de chocolate caliente. [1, 2]
  • Gastronomía: Stands “centroeuropeos” ofrecen una enorme variedad de chocolates en rama, bombones, trufas, alfajores y tortas típicas.
  • Espectáculos: Durante los sábados y domingos se despliega una grilla con música centroeuropea en vivo, bailes tradicionales de colectividades, magia y obras de teatro infantil para toda la familia.
Fiesta Nacional del Chocolate Alpino Foto: https://villageneralbelgrano.gob.ar/

Cronograma día por día

Sábado 4 de julio

Comienzo de espectáculos a las 15 hs.

• Las Memorias de Jazmín – Musical de la Escuela de Artes

• Obra Combinados-Cía Santaunimé – Dúo de Circo

• Escuela de Danza Clásica Laura Milano

• Orquesta de Cuerdas Municipal

• Galucocina – Masterclass

• Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang

• Fondue de Chocolate

• Grupo Tirol

• Grupo Las Majas

• Ligonautas

Domingo 5 de julio

Comienzo de espectáculos a las 15 hs.

• Martín Nicolini – Show de Magia

• Danza Contemporánea y clásica – Esc. Artes

• Grupo de Baile María Isabel

• Ensamble de Folklore – Escuela de artes

• Academia de Folklore Criollos del Sauce

• Orquesta Die Biermusikanten

• Grupo de danzas centroeuropeas Enzian

• Siamo Piccoli – Orquesta infantil

• Gala Lírica – Andrés Coppa

• Bendito Martes – Covers

Sábado 11 de julio

Comienzo de espectáculos a las 15 hs.

• Las Memorias de Jazmín – Musical de la Escuela de Artes

• Cambalache – Show de Circo

• Tiroler Kinder

• Escuela de Folklore Tierra Adentro

• Orquesta Die Biermusikanten

• Fondue de Chocolate

• Grupo Tirol

• Ballet Sevilla y Triana

• Discman

• Los Calientes – Banda tributo a Babasónicos

Domingo 12 de julio

Comienzo de espectáculos a las 15 hs.

• Las aventuras de Charito y Fan Fa-Re sueltos

• Danza Jazz y Ballroom – Escuela de Artes

• Coro Municipal – Escuela de Artes

• Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang

• Escuela de Folklore Raíces Serranas

• Dúo Sachero´s

• Grupo Las Majas

• Willy Easdale y la Wilow band

• Grupo de danzas centroeuropeas Enzian

• Grupo musical 4 Quesos

Sábado 18 de julio

Comienzo de espectáculos a las 15 hs.

• Las Memorias de Jazmín – Musical de la Escuela de Artes

• Martín Nicolini -Show de Magia

• Ensamble de Soul -Esc. Artes

• Grupo de Baile Willkommen

• Orquesta Brisas Inmigrantes

• Fondue de Chocolate

• Grupo Tirol

• The Covertores

• Javier Calamaro

Domingo 19 de julio

Comienzo de espectáculos a las 15 hs.

• Celebrando la niñez – Circo Quinoa

• Academia Sol de España

• Orquesta de Cuerdas Municipal

• Ballet Amicci

• Grupo de Baile Willkommen

• Orquesta Brisas Inmigrantes

• Tiroler Kinder

• Escuela de Folklore Tierra Adentro

• Cuadro Folklore Español

• Ensamble de Rock – Escuela de Artes

• Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang

Sábado 25 de julio

Comienzo de espectáculos a las 15 hs.

• Las Memorias de Jazmín – Musical de la Esc. de Artes

• Cambalache – Show de Circo

• Danzas Urbanas – Escuela de Artes

• Academia de Folklore Criollos del Sauce

• Ballet Sevilla y Triana

• Angelitos Alpinos – Asoc. Suiza San Jerónimo Norte

• Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang

• Fondue de Chocolate

• Grupo de danzas centroeuropeas Enzian

• Latin Jazz Mood – Andrés Coppa

• Funky Soul Machine

Domingo 26 de julio

Comienzo de espectáculos a las 15 hs.

• Alambrito – Show de Circo y malabares

• Le Cirque de Irina y Margarita -Circo y malabares

• Angelitos Alpinos – Asoc. Suiza San Jerónimo Norte

• Escuela de Artes Danza Ballroom y Jazz

• Orquesta Siamo Fuori

• Escuela de Folklore Raíces Serranas

• Orquesta Die Biermusikanten

• Grupo de Baile María Isabel

• Adolfo Meza – Dúo de Arpas

• Orquesta Musik Freunde

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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