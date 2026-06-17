Llega la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino con entrada libre y gratuita: fecha, hora y cronograma del evento

La Fiesta Nacional del Chocolate Alpino es uno de los eventos invernales más esperados del año.
Durante cada jornada, quienes asistan a la cita podrán disfrutar de un espacio especialmente preparado para compartir en familia y vivir la magia del invierno en un entorno único.
Además de las delicias gastronómicas vinculadas al chocolate, el evento contará con una destacada agenda de artistas y actividades para todas las edades.
Cuándo y dónde es la Fiesta del Chocolate Alpino
Como cada año, el evento se realiza durante todas las vacaciones de invierno. La celebración se desarrollará entre el 4 y el 26 de julio en el Salón de Eventos, ubicado en Julio A. Roca 168, y ofrecerá una variada programación destinada a toda la familia.
- Fecha: Del 4 al 26 de julio.
- Lugar: Salón de Eventos y Convenciones (Av. Julio A. Roca 168), Villa General Belgrano, Córdoba.
- Entrada: la entrada será libre y gratuita, permitiendo que tanto residentes como turistas puedan acercarse a disfrutar de una de las celebraciones más emblemáticas de Villa General Belgrano.
Principales Atractivos de la Fiesta del Chocolate Alpino
- Fondue de Chocolate: Es el mayor atractivo de la fiesta. Todos los fines de semana, el público presente puede sumergir pinches con frutas frescas en una paila gigante de chocolate caliente. [1, 2]
- Gastronomía: Stands “centroeuropeos” ofrecen una enorme variedad de chocolates en rama, bombones, trufas, alfajores y tortas típicas.
- Espectáculos: Durante los sábados y domingos se despliega una grilla con música centroeuropea en vivo, bailes tradicionales de colectividades, magia y obras de teatro infantil para toda la familia.
Cronograma día por día
Sábado 4 de julio
Comienzo de espectáculos a las 15 hs.
• Las Memorias de Jazmín – Musical de la Escuela de Artes
• Obra Combinados-Cía Santaunimé – Dúo de Circo
• Escuela de Danza Clásica Laura Milano
• Orquesta de Cuerdas Municipal
• Galucocina – Masterclass
• Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang
• Fondue de Chocolate
• Grupo Tirol
• Grupo Las Majas
• Ligonautas
Domingo 5 de julio
Comienzo de espectáculos a las 15 hs.
• Martín Nicolini – Show de Magia
• Danza Contemporánea y clásica – Esc. Artes
• Grupo de Baile María Isabel
• Ensamble de Folklore – Escuela de artes
• Academia de Folklore Criollos del Sauce
• Orquesta Die Biermusikanten
• Grupo de danzas centroeuropeas Enzian
• Siamo Piccoli – Orquesta infantil
• Gala Lírica – Andrés Coppa
• Bendito Martes – Covers
Sábado 11 de julio
Comienzo de espectáculos a las 15 hs.
• Las Memorias de Jazmín – Musical de la Escuela de Artes
• Cambalache – Show de Circo
• Tiroler Kinder
• Escuela de Folklore Tierra Adentro
• Orquesta Die Biermusikanten
• Fondue de Chocolate
• Grupo Tirol
• Ballet Sevilla y Triana
• Discman
• Los Calientes – Banda tributo a Babasónicos
Domingo 12 de julio
Comienzo de espectáculos a las 15 hs.
• Las aventuras de Charito y Fan Fa-Re sueltos
• Danza Jazz y Ballroom – Escuela de Artes
• Coro Municipal – Escuela de Artes
• Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang
• Escuela de Folklore Raíces Serranas
• Dúo Sachero´s
• Grupo Las Majas
• Willy Easdale y la Wilow band
• Grupo de danzas centroeuropeas Enzian
• Grupo musical 4 Quesos
Sábado 18 de julio
Comienzo de espectáculos a las 15 hs.
• Las Memorias de Jazmín – Musical de la Escuela de Artes
• Martín Nicolini -Show de Magia
• Ensamble de Soul -Esc. Artes
• Grupo de Baile Willkommen
• Orquesta Brisas Inmigrantes
• Fondue de Chocolate
• Grupo Tirol
• The Covertores
• Javier Calamaro
Domingo 19 de julio
Comienzo de espectáculos a las 15 hs.
• Celebrando la niñez – Circo Quinoa
• Academia Sol de España
• Orquesta de Cuerdas Municipal
• Ballet Amicci
• Grupo de Baile Willkommen
• Orquesta Brisas Inmigrantes
• Tiroler Kinder
• Escuela de Folklore Tierra Adentro
• Cuadro Folklore Español
• Ensamble de Rock – Escuela de Artes
• Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang
Sábado 25 de julio
Comienzo de espectáculos a las 15 hs.
• Las Memorias de Jazmín – Musical de la Esc. de Artes
• Cambalache – Show de Circo
• Danzas Urbanas – Escuela de Artes
• Academia de Folklore Criollos del Sauce
• Ballet Sevilla y Triana
• Angelitos Alpinos – Asoc. Suiza San Jerónimo Norte
• Orquesta Centroeuropea Municipal Alpenklang
• Fondue de Chocolate
• Grupo de danzas centroeuropeas Enzian
• Latin Jazz Mood – Andrés Coppa
• Funky Soul Machine
Domingo 26 de julio
Comienzo de espectáculos a las 15 hs.
• Alambrito – Show de Circo y malabares
• Le Cirque de Irina y Margarita -Circo y malabares
• Angelitos Alpinos – Asoc. Suiza San Jerónimo Norte
• Escuela de Artes Danza Ballroom y Jazz
• Orquesta Siamo Fuori
• Escuela de Folklore Raíces Serranas
• Orquesta Die Biermusikanten
• Grupo de Baile María Isabel
• Adolfo Meza – Dúo de Arpas
• Orquesta Musik Freunde