Para disfrutar durante el Mundial: una reconocida cadena de pastas lanzó sus nuevos Mac and Cheese edición limitada

Monti, restaurante. Foto: prensa Monti.

Monti, el primer fast food de pastas de Argentina y líder indiscutido del segmento pastas en las aplicaciones de delivery, anunció el lanzamiento de un menú mundialista imperdible: llegan “Los Mac and Cheese de los campeones del mundo”. Se trata de tres recetas originales con base de Mac and Cheese pensadas para vivir la pasión del Mundial 2026 e inspiradas en ingredientes típicos de los tres países donde Argentina se consagró campeona del mundo.

Monti, restaurante. Foto: prensa Monti.

Mac and Cheese: los platos más originales de Monti

Esta trilogía con sabor a campeón ya se pueden conseguir en las 10 sucursales de Monti desde este 17 de junio por tiempo limitado y está conformada por platos muy originales:

Mac Argento

Celebra a los campeones del 78. Tiene la base de Mac and cheese (macarrones con queso cheddar) y suma una riquísima provoleta crocante más un baño de salsa criolla. ¡Es un viaje bien argentino!

Mac tex Mex

Un homenaje a los campeones del 86. Tiene base de Mac and Cheese, pero además incorpora bbq, salsa picante, maní tostado y cebolla crispy. Transporta sin escalas al gol de Maradona a los ingleses.

Mac Qatar

Un plato para festejar a la Scaloneta. Con base de macarrones con cheddar, además tiene: salsa tasty, carne al estilo hamburguesa con cheddar y cebolla y pickles de pepino. Lleva directamente a nuestra última final.

Monti, restaurante. Foto: prensa Monti.

La trilogía de los Campeones del Mundo

El Mac and Cheese de Monti es uno de los platos estrella del menú. De los más pedidos en las apps de delivery. Súper aclamado por los pastalovers. Esta trilogía mundialista es ideal para probarlo junto a nuevos sabores y elegir el favorito.

Además, cada una de estas increíbles recetas se presenta en un bowl exclusivo, inédito, con colores que evocan la pasión de esos tres campeonatos mundiales. Como si eso fuera poco, se podrá acompañar con la riquísima cerveza Estrella Galicia, que recientemente se acaba de incorporar a la carta de Monti. Los Mac and Cheese de Campeones del Mundo se lanzaron este jueves 17 de junio en la nueva sucursal de la marca en Mataderos.

La historia de Monti, la reconocida cadena de pastas

Monti está en el mercado desde el 2019 y es líder indiscutido del segmento pastas en las apps de delivery. Desde sus redes sociales han creado un público súper fanático de este plato y sobre todo del concepto de venderlas como en un fast food.

Son, además, los creadores del famoso “Volcán de Ñoquis”, que es furor en todas las sucursales. Sumado a eso, el restaurante cuenta con propuestas muy interesantes como los Batata Supremos o la Lasagna Monti. También tiene combos especiales y el “Menú del día” con valores súper accesibles.

Monti, restaurante de pastas. Foto: prensa Monti.

Las sucursales de Monti