Show de Los Palmeras, pantalla gigante y entrada gratis: dónde ver Argentina vs Austria en vivo y al aire libre en la Ciudad

Fan Fest par aver a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Después de la goleada 3 a 0 ante Argelia, la Selección Argentina se enfrenta este lunes 22 de junio ante Austria en busca de la clasificación a 16vos de final del Mundial 2026. Para vivir este encuentro, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó el Buenos Aires Fan Fest para que los hinchas puedan ver el partido gratis, en una pantalla gigante y con un espectacular show musical de Los Palmeras.

Cabe recordar que el evento funciona desde este jueves 11 de junio hasta el 19 de julio, cuando se juegue la final de la Copa del Mundo.

Dónde ver Argentina vs Austria en pantalla gigante gratis

Plaza Seeber, en la intersección de Av. Del Libertador y Av. Sarmiento, volverá a ser la sede central de la Buenos Aires Fan Fest, un espacio con capacidad para 15.000 personas que transmitirá los partidos en pantalla gigante.

Cómo llegar a Plaza Seeber

Las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Plaza Intendente Seeber:

Colectivo: líneas 10, 37, 67, 102 y 130.

Tren: líneas Mitre (estación 3 de febrero) y San Martín (estación Palermo).

Subte: línea D.

A qué hora tocan Los Palmetas: cronograma del Fan Fest en Palermo

Desde el Gobierno porteño señalaron que el cronograma para este lunes 22 de junio será el siguiente

12:30 hs: música en vivo con Los Palmeras

14:00 hs: Argentina vs Austria

16:30 hs: Música en vivo con Simón Grossmann

18:00 hs: Francia vs Irak

Qué habrá en el Buenos Aires Fan Fest para ver Argentina vs Austria

Además de la pantalla gigante con la transmisión oficial del partido de la Selección Argentina y encuentros destacados del torneo, en la Plaza Seeber habrá:

Patio gastronómico

Foodtrucks y espacio para sentarse y disfrutar de una propuesta variada de opciones gastronómicas.

Artistas itinerantes

Una propuesta artística en movimiento para llenar de color el evento, con hinchada, bombos, freestylers y más.

Fan Fest par aver a la Selección Argentina en el Mundial 2026. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Experiencias interactivas

Experiencias interactivas y propuestas especiales desarrolladas para el evento.

Espacio de Infancias

Sector dedicado a las infancias con diversas actividades como: kermesse, ruleta, burbujas, globología, cuentos, dibujo y cartas.

Punto de fotos

Instalaciones y corpóreos oficiales del Fan Fest, réplica de la Copa del Mundo, camisetas y más, para sacarse fotos y llevarse un recuerdo del evento.

Un evento mundialista con entrada gratis

“Como una cábala que se repite, el espacio vuelve a ser escenario de encuentros, esperas y celebraciones, con la ilusión siempre intacta”, señala a web oficial.

De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires invita a sumergirse en una experiencia mundialista completa, con propuestas para disfrutar el fútbol más allá de los 90 minutos y convertir cada jornada en un plan para vivir, sentir y alentar juntos.