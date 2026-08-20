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Se acerca la 7° Fiesta de la Pasta: cuándo es, dónde se realiza y cómo reservar entradas

Esta gran fiesta gastronómica volverá a reunir a vecinos y familias en una jornada que combinará comida, música y entretenimiento con un importante objetivo benéfico.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Fiesta de la Pasta en Berazategui.
Fiesta de la Pasta en Berazategui. Foto: berazategui.gob.ar
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Berazategui se prepara para una nueva edición de una de sus fiestas gastronómicas y solidarias más tradicionales del año. La Fiesta de la Pasta volverá a reunir a vecinos y familias en una jornada que combinará comida, música y entretenimiento con un importante objetivo benéfico.

La iniciativa, organizada por el Club de Leones de Berazategui y la Municipalidad, llega a su séptima edición y busca, una vez más, transformar la recaudación del encuentro en ayuda concreta para instituciones de salud de la comunidad. En esta oportunidad, los fondos tendrán como principales destinatarios al Hospital Evita Pueblo y al Centro Oftalmológico Municipal San Camilo.

Fiesta de la Pasta en Berazategui. Foto: berazategui.gob.ar

Cuándo, dónde y a qué hora se realiza la 7° Fiesta de la Pasta de Berazategui

La 7° Fiesta de la Pasta se realizará el próximo domingo 23 de agosto a partir de las 12:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, ubicado en calle 148 y 18, y estará organizado por el Club de Leones de Berazategui junto con la Municipalidad.

La jornada propone un encuentro para disfrutar en familia, con una propuesta gastronómica acompañada por diferentes espectáculos y actividades.

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Fiesta de la Pasta en Berazategui.

Qué incluye el menú de la Fiesta de la Pasta: entrada, plato principal, bebida y postre

Uno de los principales atractivos de la jornada será la propuesta gastronómica preparada para la gran fiesta. La Fiesta de la Pasta ofrecerá un menú pensado para compartir el tradicional almuerzo en familia y disfrutar de una jornada diferente.

La propuesta, que cuesta $25.000 para mayores y $15.000 para menores (de 3 a 9 años), incluirá una empanada como entrada, un plato principal de fideos con salsa bolognesa, una gaseosa y un postre, por lo que los asistentes podrán disfrutar de un menú completo durante el evento. La comida será uno de los ejes centrales de la celebración, acompañada por diferentes propuestas artísticas para generar un ambiente festivo durante el evento.

De esta manera, la jornada combinará gastronomía y entretenimiento, con una propuesta destinada a vecinos y familias que quieran participar de un evento que, además, tiene un importante objetivo solidario.

Fiesta de la Pasta en Berazategui. Foto: berazategui.gob.ar

Cómo comprar y reservar las entradas anticipadas por WhatsApp

Para quienes quieran participar de la séptima edición de la Fiesta de la Pasta, existe la posibilidad de reservar las entradas de manera anticipada.

La reserva se realiza de forma sencilla a través de WhatsApp, comunicándose al número 11-3404-3943. Allí los interesados podrán realizar la consulta correspondiente y solicitar información para asegurar su lugar en el evento.

La organización recomienda realizar la reserva con anticipación para quienes tengan previsto asistir a la jornada del domingo 23 de agosto, que comenzará desde las 12:30 horas en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo.

Fiesta de la Pasta en Berazategui. Foto: berazategui.gob.ar

El fin solidario: ayuda al Hospital Evita Pueblo y al Centro Oftalmológico San Camilo

Como en cada edición, la Fiesta de la Pasta tendrá un objetivo solidario. En esta oportunidad, lo recaudado será destinado principalmente a colaborar con el Hospital Evita Pueblo.

El dinero permitirá comprar dos extractores de leche materna y un freezer vertical, equipamiento que será destinado al área de donación de leche materna de la institución.

Además, el evento brindará colaboración al Centro Oftalmológico Municipal San Camilo. “Como todos los años, esta Fiesta de la Pasta tiene un fin solidario. En esta oportunidad vamos a ayudar al Hospital Evita Pueblo con la compra de equipamiento para el área de donación de leche materna; y también al Centro Oftalmológico Municipal San Camilo”, expresó el presidente del Club de Leones de Berazategui, Omar Pérez.

Fiesta de la Pasta en Berazategui. Foto: berazategui.gob.ar

Números artísticos y espectáculos confirmados para la jornada

La propuesta no estará centrada únicamente en la gastronomía. Durante el encuentro también habrá números artísticos y espectáculos, que acompañarán el almuerzo y completarán la jornada.

Desde hace más de seis décadas, el Club de Leones de Berazategui lleva adelante distintas acciones solidarias destinadas a instituciones de bien público, establecimientos educativos y entidades de salud, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad local.

FiestaGastronomíaBerazategui
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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