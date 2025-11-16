Lluvias aisladas y ráfagas intensas de viento: cómo seguirá el clima en el AMBA tras la tormenta

Tal como anticipó el Servicio Meteorológico Nacional, las primeras horas del domingo llegaron acompañadas de lluvias, descargas eléctricas y vientos fuertes en distintos puntos del noroeste bonaerense. Las alertas se mantuvieron activas durante todo el sábado y se extendieron hasta el cierre del fin de semana.

A preparar el paragua Foto: NA

Después de una noche marcada por lluvias, actividad eléctrica y fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este domingo continuará la inestabilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque con temperaturas agradables. Al mismo tiempo, seis provincias del país permanecen bajo alerta naranja por tormentas fuertes.

Para la jornada de hoy, el organismo anticipó temperaturas que irán desde los 18°C hasta los 24°C. Durante la mañana predominan lloviznas y ráfagas que alcanzan entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por la tarde, se espera un incremento de la intensidad del viento, con velocidades que podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h, junto con una baja probabilidad de precipitaciones. Hacia la noche, aunque persistirá el viento fuerte, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y sin nuevas lluvias.

Pronóstico extendido. Foto: SMN.

El lunes presentará condiciones meteorológicas más estables: la mañana comenzará con cielo despejado y continuará con nubosidad parcial hacia la noche, sin previsión de precipitaciones. La temperatura se moverá entre los 12°C y los 23°C.

El martes será la jornada más calurosa de la semana, con una máxima prevista de 30°C y una mínima de 16°C. El cielo pasará de algo nublado a parcialmente nublado. Entre el miércoles y el viernes, las temperaturas variarán entre 13°C y 26°C, sin lluvias a la vista, aunque con un aumento del viento y de la nubosidad especialmente durante el jueves.

Tormenta en el AMBA: viento, lluvia y actividad eléctrica

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

En General Villegas, alrededor del 80% de la ciudad quedó sin suministro eléctrico debido a una intensa tormenta de viento. Según informó el medio Distrito Interior, la caída de palmeras, postes y cables provocó cortes generalizados, aunque no se registraron heridos ni daños estructurales graves.

Las autoridades locales advirtieron que las condiciones climáticas complican la labor de los equipos de emergencia y podrían demorar la reposición del servicio eléctrico en algunas zonas.

El nivel de alerta naranja supone un riesgo considerable para la población, ya que las tormentas pueden generar daños en la infraestructura, interrupciones en los servicios y dificultades para la circulación. En tanto, las áreas bajo alerta amarilla, incluyendo sectores de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy y Tucumán, enfrentan precipitaciones de entre 20 y 50 milímetros, caída de granizo y ráfagas intensas.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

En el sur, el suroeste de Santa Cruz continúa afectado por fuertes lluvias, mientras que Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, La Rioja, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Mendoza se encuentran bajo alerta amarilla por vientos fuertes, con recomendaciones de asegurar objetos sueltos y evitar actividades al aire libre.

Santa Cruz y Chubut estarán bajo alerta naranja por vientos, y el SMN remarcó que también habrá alerta amarilla para este fenómeno en Islas Malvinas, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén.