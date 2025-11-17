¿Se terminan las lluvias?: cómo seguirá el clima durante la semana en el AMBA y alrededores
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el clima mejorará en el transcurso de las jornadas con temperaturas de 30 °C. Conocé los detalles y las recomendaciones.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para la semana después de la fuerte tormenta que azotó este domingo a la madrugada el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El organismo climático detalló que este domingo 16 de noviembre de 2025 permanecerá nublado y ventoso, y precisó que las lluvias y tormentas no volverán por la noche, ya que se desplazarán hacia el noroeste del país.
El pronóstico extendido del clima para el AMBA
- Lunes 17 de noviembre: se espera un cielo despejado a parcialmente nublado, con 12º C de mínima y 23º de máxima, sin precipitaciones.
- Martes 18 de noviembre: la temperatura máxima llegará a los 30º C en otra jornada de calor, con un cielo ligeramente nublado por la mañana, nubosidad parcial en la tarde.
- Miércoles 19 de noviembre: se espera un cielo parcialmente nublado y vientos moderados, con una mínima de 17º C y 26º C de máxima, sin lluvias previstas para esa fecha.
- Jueves 20 de noviembre: habrá nubosidad en aumento y vientos más intensos, con una mínima de 16º C y máxima de 25º C. Por la tarde, se estima entre un 42% y 50% de probabilidad de precipitaciones.
- Viernes 21 de noviembre: las condiciones mejoran con un cielo algo nublado, con 13º C de mínima y 22º C de máxima.
Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitar actividades al aire libre.
- Informarse por las autoridades.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por vientos fuertes
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Evitá actividades al aire libre.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.