¿Se terminan las lluvias?: cómo seguirá el clima durante la semana en el AMBA y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que el clima mejorará en el transcurso de las jornadas con temperaturas de 30 °C. Conocé los detalles y las recomendaciones.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del clima para la semana después de la fuerte tormenta que azotó este domingo a la madrugada el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El organismo climático detalló que este domingo 16 de noviembre de 2025 permanecerá nublado y ventoso, y precisó que las lluvias y tormentas no volverán por la noche, ya que se desplazarán hacia el noroeste del país.

Día nublado en Buenos Aires. Foto: Unsplash.

El pronóstico extendido del clima para el AMBA

Lunes 17 de noviembre : se espera un cielo despejado a parcialmente nublado, con 12º C de mínima y 23º de máxima, sin precipitaciones.

Martes 18 de noviembre : la temperatura máxima llegará a los 30º C en otra jornada de calor, con un cielo ligeramente nublado por la mañana, nubosidad parcial en la tarde.

Miércoles 19 de noviembre : se espera un cielo parcialmente nublado y vientos moderados, con una mínima de 17º C y 26º C de máxima, sin lluvias previstas para esa fecha.

Jueves 20 de noviembre : habrá nubosidad en aumento y vientos más intensos, con una mínima de 16º C y máxima de 25º C. Por la tarde, se estima entre un 42% y 50% de probabilidad de precipitaciones.

Viernes 21 de noviembre: las condiciones mejoran con un cielo algo nublado, con 13º C de mínima y 22º C de máxima.

El clima estará nublado y ventoso durante la semana en AMBA. Foto: NA (Daniel Vides)

Las recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas

Evitar actividades al aire libre.

Informarse por las autoridades.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, evitar permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

