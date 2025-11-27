Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 27 de noviembre de 2025

jueves, 27 de noviembre de 2025, 06:04

En Tucumán, el clima para la mañana de hoy será algo inusual. Desde el amanecer se registrará un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que comenzarán en 8.5°C y alcanzarán los 22.4°C para el mediodía. Los vientos no serán un problema significativo, ya que solo alcanzarán una velocidad media de 7 km/h. La humedad se mantendrá en un nivel moderado de 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde, la situación se mantendrá estable. El cielo persistirá con nubes parciales, y las temperaturas seguirán rondando los 22.4°C antes de comenzar a descender gradualmente. El viento seguirá siendo leve, por lo que no se espera que cause mayores inconvenientes. Al caer la noche, la temperatura disminuirá aún más, acercándose a los 8.5°C antes de la media noche, con una brisa suave que acompañará.