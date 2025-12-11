Alerta por ola de calor y tormentas en CABA: cómo estará el clima este jueves 11 de diciembre, según el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó en sus previsiones que se darán altas temperaturas, aunque también habrá fuertes lluvias.

La Ciudad de Buenos Aires se enfrenta a una jornada más que particular en lo que tiene que ver con las condiciones del clima. Por un lado, se esperan nuevas tormentas, mientras que está vigente una alerta por calor extremo para el territorio porteño.

Tras una noche y madrugada con importantes lluvias sobre CABA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su última actualización que volverá el agua este jueves 11 de diciembre.

A qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, se espera un cielo parcialmente nublado por la mañana, que desmejorará notablemente por la tarde: habrá tormentas aisladas, con una probabilidad del 40%. Sin embargo, estos fenómenos cesarán en poco tiempo, ya que a la noche está pronosticado un cielo mayormente nublado.

Un punto a tener en cuenta es que el pronóstico del SMN advierte por las altas temperaturas que se darán este jueves 11. Si bien no es el día más caluroso de la semana, fue suficiente para que se active una alerta.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una advertencia de color amarillo por temperaturas extremas. La máxima se ubicará en 31°, mientras que la mínima tocará los 18°, por lo que se sentirá el calor desde las primeras horas del día.

Sin embargo, no hay que olvidar el hecho de que se esperan lluvias, por lo que puede que haya que tener un abrigo o un paraguas cerca.

Alerta por calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires

La alerta por el calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires presenta un "efecto leve a moderado en la salud" y es el nivel más bajo de esta clase de advertencias.

“Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, indicó el SMN.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico ante una alerta por calor extremo

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: