Tormentas fuertes (NA)

La primera parte de la semana en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores incluye lluvias, tal como advirtió el pronóstico en las últimas horas. Este martes 13 de enero se esperan distintas tormentas que obligarán a tener el paraguas cerca.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, se acercan tormentas que se sumarán a la ola de calor que obliga a mantener vigente la alerta por temperaturas extremas.

Lluvias y tormentas fuertes. Foto: NA

Tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve este martes 13 de enero

En detalle, este martes 13 están pronosticadas tormentas aisladas por la tarde en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con una probabilidad del 40%. Para el resto del día, se espera un cielo parcialmente nublado a la mañana y mayormente nublado a la noche.

Vuelven las tormentas a Buenos Aires. Foto: SMN

Además, se suman fuertes ráfagas de viento en las últimas horas de la jornada, de hasta 50 kilómetros por hora. La temperatura tendrá su pico a la tarde, con cifras alrededor de los 33°, mientras que descenderá tras las lluvias y por la noche se esperan unos 26°.

Se mantiene la alerta por la ola de calor en Buenos Aires

En paralelo a las lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional informó que el AMBA se encuentra bajo alerta por temperaturas extremas. La fuerte ola de calor que se sintió este lunes permanece sobre el territorio, al menos hasta que se hagan sentir las tormentas pronosticadas para este martes 13.

Alerta amarilla por altas temperaturas sobre Buenos Aires. Foto: SMN

Cabe recordar que la advertencia de color amarillo menciona que las temperaturas “pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”.

Recomendaciones ante una ola de calor, según el Servicio Meteorológico Nacional

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: