Pronostican un aumento de la temperatura esta semana:

Calor en Buenos Aires.

Esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de Buenos Aires estará marcada por el buen tiempo y temperaturas en ascenso, sin probabilidades de lluvia y con jornadas ideales para actividades al aire libre.

Este domingo 18 se presenta con cielo parcialmente nublado, algo de viento y una temperatura máxima de 28°C, mientras que la mínima rondará los 19°C.

¿Cómo seguirá el clima el resto de la semana?

El lunes 19 llegará con un leve descenso térmico: la máxima será de 24°C y la mínima de 16°C, con cielo mayormente despejado durante toda la jornada.

Sin embargo, a partir del martes 20, el calor comenzará a intensificarse. Se espera una máxima de 28°C, con sol y algunas nubes. El miércoles 21 marcará un nuevo salto térmico, con temperaturas que podrían alcanzar los 30°C.

Clima en Buenos Aires. Foto: SMN

El jueves 22, viernes 23 y sábado 24 continuarán con condiciones similares: cielo parcialmente nublado, sin lluvias y máximas que oscilarán entre los 31°C, con mínimas que se mantendrán por encima de los 21°C.

En resumen, se viene una semana bien veraniega en CABA, con calor sostenido, noches templadas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar al aire libre pero sin olvidar hidratarse y protegerse del sol.