Pronostican un aumento de la temperatura esta semana: cuándo vuelve el calor a Buenos Aires
La Ciudad de Buenos Aires estará marcada por el buen tiempo y temperaturas en ascenso, sin probabilidades de lluvia y con jornadas ideales para actividades al aire libre. ¿Cuándo vuelve el calor?
Esta semana, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de Buenos Aires estará marcada por el buen tiempo y temperaturas en ascenso, sin probabilidades de lluvia y con jornadas ideales para actividades al aire libre.
Este domingo 18 se presenta con cielo parcialmente nublado, algo de viento y una temperatura máxima de 28°C, mientras que la mínima rondará los 19°C.
¿Cómo seguirá el clima el resto de la semana?
El lunes 19 llegará con un leve descenso térmico: la máxima será de 24°C y la mínima de 16°C, con cielo mayormente despejado durante toda la jornada.
Sin embargo, a partir del martes 20, el calor comenzará a intensificarse. Se espera una máxima de 28°C, con sol y algunas nubes. El miércoles 21 marcará un nuevo salto térmico, con temperaturas que podrían alcanzar los 30°C.
El jueves 22, viernes 23 y sábado 24 continuarán con condiciones similares: cielo parcialmente nublado, sin lluvias y máximas que oscilarán entre los 31°C, con mínimas que se mantendrán por encima de los 21°C.
En resumen, se viene una semana bien veraniega en CABA, con calor sostenido, noches templadas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar al aire libre pero sin olvidar hidratarse y protegerse del sol.