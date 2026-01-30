Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA.

Más allá de que el calor todavía golpea con fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico tuvo un cambio rotundo y aparecen lluvias a corto plazo. Esto obligará a tener un paraguas a mano para salir de casa, ya que pueden darse hasta tormentas.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores tendrá lluvias este viernes 30 de enero, algo que parecía impensado hace pocas horas.

El organismo nacional espera un viernes con cielo mayormente nublado, y probabilidad de tormentas aisladas para la tarde y chaparrones en la noche, junto a temperaturas de entre 22 y 30 grados.

Previamente, se dará un cielo mayormente nublado por la mañana, que aparece como la previa de la lluvia que llegará pocas horas después. Cabe mencionar que durante la noche se esperan ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, que podrían sumarse a los chaparrones pronosticados.

Mientras tanto, el termómetro no tendrá grandes alteraciones este viernes 30. La mínima esperada es de 23°, mientras que la máxima alcanzará los 30°, tal como se esperaba días atrás.

Lluvias y tormentas. Foto: NA

Mapa en vivo de las lluvias en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

Cómo sigue el clima durante el fin de semana en Buenos Aires

Sábado 31 de enero : mucha nubosidad, con cielo mayormente nublado hasta el mediodía, para luego pasar a parcialmente nublado. Temperatura de entre 22° y 29° y vientos leves.

Domingo 1 de febrero: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con una leve suba de temperatura: la máxima tocará los 31°, mientras que la mínima seguirá en 22°.

Clima extendido en Buenos Aires. Foto: SMN

Tormentas en Buenos Aires: las recomendaciones del SMN