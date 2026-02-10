Lluvias y tormentas. Foto: Freepik

El pronóstico indica un cambio en el tiempo para las próximas horas. En medio de la jornada más calurosa de la semana en Buenos Aires, se advirtió por la aparición de tormentas que llevaron a activar una alerta amarilla.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, gran parte de la provincia de Buenos Aires está bajo advertencia por las fuertes lluvias que se darán este martes 10 de febrero, que pueden estar acompañadas de otros fenómenos.

Clima; lluvias; tormentas.

Tormentas en Buenos Aires: las localidades afectadas

En detalle, todo el sector sur de la provincia espera intensas tormentas, incluida algunas zonas de la Costa Atlántica. Además, otros partidos están bajo alerta amarilla son Olavarría, Laprida, Trenque Lauquen, Puan, Coronel Suárez, Tornquist, Patagones y Bahía Blanca, entre otros.

El aviso por fuertes lluvias impacta para la noche de este martes 10. “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, expresa el mensaje del SMN.

Tormentas en Buenos Aires. Foto: SMN

Además, explica que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Cuándo llueve en CABA

El pronóstico del SMN indicó que llegarán tormentas aisladas en la madrugada del miércoles 11 de febrero en Buenos Aires. La probabilidad es del40%, por lo que podría tratarse de una lluvia breve, aunque con intensidad en la mitad de la semana.

Previamente, durante el martes 10, se espera un cielo entre ligeramente y algo nublado a lo largo de la jornada. Con respecto a la temperatura, será el día más caluroso de la semana, ya que la máxima alcanzará los 34°, mientras que la mínima estará en 22°.

Llegan nuevas tormentas a Buenos Aires. Foto: SMN

Esto cambiará desde el miércoles, ya que las cifras pasarán a estar entre los 23° y 31°. Además, luego de las tormentas que se esperan para las primeras horas del día, el cielo pasará a estar parcialmente nublado hasta la tarde, para terminar la jornada con mayormente nublado.

Además, habrá ráfagas de viento intensas durante la mañana del miércoles 11, con picos de 50 kilómetros por hora.

Recomendaciones del SMN ante tormentas