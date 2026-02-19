Tormentas fuertes y temperaturas extremas en CABA, el AMBA y el interior del país. Foto: Foto generada con IA

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios días de inestabilidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con temperaturas máximas que se mantendrán cercanas a los 30°C.

Para este jueves 19 de febrero, se esperan tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, mientras que por la tarde la probabilidad de lluvias descenderá a entre 0% y 10%. Las marcas térmicas oscilarán entre los 22°C y 29°C.

El viernes 20 de febrero, tras las precipitaciones, se prevé un leve descenso de temperatura, con valores entre 20°C y 27°C y cielo parcialmente nublado, sin lluvias.

El viernes 20 de febrero se prevé un leve descenso de temperatura, con cielo parcialmente nublado. Foto: NA.

El pronóstico extendido indica que entre sábado y domingo las temperaturas se ubicarán entre 20°C y 28°C, siendo el sábado el día más caluroso del fin de semana. En ambas jornadas el cielo estará mayormente nublado, sin precipitaciones previstas.

La inestabilidad regresará el lunes, cuando se esperan lluvias y chaparrones durante gran parte del día, con temperaturas de entre 22°C y 27°C.

El martes se registraría otra leve baja térmica, con mínimas de 20°C y máximas de 26°C, cielo mayormente cubierto y baja probabilidad de lluvias matinales.

Alerta amarilla por tormentas en siete provincias

En paralelo, rige alerta amarilla por tormentas en sectores de Catamarca, Córdoba, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Fe y Tucumán.

Según el organismo, se prevén precipitaciones aisladas, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas de hasta 80 km/h y abundante agua en cortos períodos.

Las diferentes tipos de alertas meteorológicas. Foto: SMN

En Córdoba, los acumulados estimados son de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

Además, se mantiene una advertencia amarilla por temperaturas extremas en Formosa, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, lo que implica un efecto leve a moderado en la salud, con mayor riesgo para niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

10 recomendaciones del SMN ante temperaturas extremas

El sábado 21 de febrero será el día más caluroso del fin de semana en Buenos Aires. Foto: NA (Daniel Vides)

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. Evitar comidas muy abundantes. Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas. Ingerir frutas y verduras. No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y 16 horas). Permanecer en espacios ventilados o acondicionados. Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores. Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo. Reducir la actividad física. Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Luego de hacer una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y mortalidad de las personas.