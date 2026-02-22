Temporal en Mendoza. Foto: Agencia NA.

Un violento temporal golpeó a la provincia de Mendoza entre la tarde y la noche del sábado, provocando una situación crítica en el Gran Mendoza. Las intensas precipitaciones generaron desbordes de cauces, calles intransitables y el ingreso de agua en decenas de viviendas, lo que obligó a evacuar familias y desplegar un amplio operativo de asistencia.

De acuerdo con el parte oficial, Defensa Civil realizó 149 intervenciones en seis departamentos. Los sectores más comprometidos fueron Godoy Cruz y Las Heras, donde se concentraron la mayor cantidad de incidentes y rescates.

Intensa tormenta por el oeste de Godoy Cruz, Mendoza. Video / X: @T0myBarrient0s.

En Godoy Cruz se contabilizaron 61 emergencias. Entre los casos más relevantes, se destacó la evacuación preventiva de 40 vecinos del barrio Los Cerrillos y el rescate de tres personas que habían quedado atrapadas en sus vehículos en las inmediaciones del Dique Frías, tras la repentina acumulación de agua.

En Las Heras, en tanto, se registraron 51 intervenciones. El agua ingresó en al menos 48 viviendas y se produjeron tres derrumbes estructurales. A pesar de la magnitud de los daños materiales, las autoridades confirmaron que no se reportaron heridos. “El monitoreo continúa debido a que persisten condiciones de inestabilidad”, indicaron fuentes oficiales.

Temporal en Mendoza: viviendas anegadas, calles complicadas y múltiples intervenciones en toda la provincia. Video: X / @MarceloOrtizTV.

El impacto del fenómeno también alcanzó a Santa Rosa, donde se realizaron 20 asistencias por filtraciones y problemas en techos, y a la Ciudad de Mendoza, con al menos diez viviendas anegadas y comercios afectados, especialmente sobre la calle Las Heras.

Sin embargo, la emergencia no se limitó a los daños estructurales. La empresa Aguas Mendocinas emitió una advertencia ante la posibilidad de interrupciones en el suministro de agua potable.

Temporal en Mendoza: viviendas anegadas, calles complicadas y múltiples intervenciones en toda la provincia. Video: X / @MarceloOrtizTV.

La apertura de compuertas en el Dique Cipolletti elevó significativamente los niveles de turbidez en las plantas potabilizadoras, superando los parámetros operativos habituales. Por ello, se solicitó a la población hacer un uso responsable y solidario del recurso hídrico.

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no mantiene alertas vigentes para este domingo, el pronóstico anticipa continuidad de la inestabilidad y probabilidad de tormentas aisladas durante el inicio de la semana.

Así estaban las calles de la Ciudad de Mendoza después de la tormenta. Video: X / @elButtini.

En este contexto, los equipos de Bomberos y organismos provinciales permanecen en estado de alerta preventiva. La prioridad, según remarcaron las autoridades, es asistir a las familias afectadas y restablecer la normalidad en las zonas más golpeadas por el temporal.