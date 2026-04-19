Este domingo, Catamarca recibe el nuevo día con un clima que promete mantenerse tranquilo y agradable. Durante la mañana, se prevé un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas rondando los 6.4°C y una humedad que alcanzará el 65%. Los vientos procederán del este con una velocidad máxima de 16 km/h, lo que contribuye a una sensación térmica de estabilidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche, el panorama no cambia demasiado. Las temperaturas máxima se situarán en torno a los 23.7°C, manteniendo un ambiente templado. El cielo seguirá mayormente despejado y la velocidad del viento podría incrementarse ligeramente, alcanzando los 21 km/h hacia el anochecer. Los cielos despejados podrán brindar una vista hermosa de la puesta del sol a las 18:33, dejando una noche clara.

Nota: Considera llevar protección solar durante el día debido a la intensidad del sol en zonas de menor nubosidad.