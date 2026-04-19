Pronóstico del tiempo en Jujuy

El clima durante la mañana en Jujuy prevé cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas estarán en torno a los 4.2°C, lo que permitirá iniciar el día con una sensación fresca. No se espera precipitación durante esta parte del día, por lo que es una excelente oportunidad para actividades al aire libre. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, las condiciones climatológicas en Jujuy continuarán mostrando cielos parcialmente nubosos, con un ligero ascenso en las temperaturas que alcanzarán los 18.4°C. Mientras tanto, por la noche, se mantendrá el mismo patrón de nubosidad con una disminución en las temperaturas hacia los 4.2°C nuevamente. Los vientos se estabilizarán procedentes del noroeste con una velocidad de 10 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 19 de abril de 2026

El día en Jujuy comienza con el amanecer a las 08:01 y termina con el atardecer a las 18:41, ofreciendo un total de 10 horas y 40 minutos de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.