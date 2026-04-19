Hoy en San Luis, el clima mostrará cielos parcialmente nubosos con una temperatura mínima de 7.5°C, subiendo a un máximo de 17.7°C en el día. Los vientos alcanzarán hasta 36 km/h con ráfagas ocasionales. La humedad se mantendrá alrededor del 66%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, se mantendrá el ambiente parcialmente nublado con temperaturas aún cómodas. Por la noche, las condiciones seguirán iguales con la posibilidad de un descenso suave en la temperatura. Las condiciones del viento continuarán moderadas, proporcionando una noche fresca.

Observaciones astronómicas: El tiempo de salida del sol es a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, permitiendo disfrutar de más de 10 horas de luz diurna.