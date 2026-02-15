Por qué River no juega este fin de semana por el Torneo Apertura:

La agenda de River Foto: X River Plate

Los hinchas de River Plate se encontraron con un dato llamativo al revisar la programación del fútbol argentino: el Millonario no jugará este fin de semana por el Torneo Apertura 2026. A diferencia de lo habitual, el equipo de Marcelo Gallardo no aparece en la lista de partidos de la jornada, lo que generó dudas entre los simpatizantes. Sin embargo, la razón es completamente lógica y está relacionada con la reprogramación de su calendario por un compromiso clave.

River ya jugó su partido del Apertura: derrota 1-0 ante Argentinos Juniors

River ya disputó la Fecha 5 del Torneo Apertura y lo hizo de forma adelantada, el jueves 12 de febrero, cuando visitó a Argentinos Juniors en La Paternal. El duelo estaba originalmente incluido dentro de la jornada correspondiente al fin de semana del 15 de febrero, pero fue movido para ajustarse al calendario del equipo. La Página Millonaria confirma que el encuentro se disputó el 12 de febrero a las 21:15, como parte de una semana particularmente comprimida para el conjunto de Núñez.

El partido terminó en derrota 1-0, el único gol fue convertido por el mediocampista Hernán López Muñoz, a los 35 minutos de la primera etapa.

Así, River quedó quinto con 7 unidades y fue superado por el equipo que dirige Nicolás Diez, que se ubicó cuarto, con un punto más. Más allá del resultado, la fecha ya quedó cumplida y por eso el Millonario no aparece en la programación del fin de semana.

¿por qué River no juega el fin de semana? Foto: X River Plate

¿Por qué se adelantó el partido? Motivo principal: la Copa Argentina

El motivo clave por el cual River pidió adelantar el encuentro ante Argentinos tiene nombre propio: Copa Argentina 2026. El equipo debe debutar en el certamen federal el martes 17 de febrero, apenas cinco días después del partido de La Paternal.

Diversas fuentes oficiales confirman la fecha:

Infomerlo detalla que River enfrentará a Ciudad de Bolívar el martes 17 de febrero a las 22:00 en el Estadio Único La Pedrera, de Villa Mercedes, San Luis.

La Página Millonaria coincide y subraya que el equipo tendrá muy pocos días de descanso entre el duelo del jueves 12 y el viaje al interior del país para su debut copero.

Así, adelantar la Fecha 5 no solo permitió acomodar el calendario, sino también evitar una sobrecarga física en un tramo donde River viene acumulando desgaste.

El Millo cayó 1 a 0 en La Paternal Foto: X River Plate

Una semana intensa y un calendario apretado

La decisión se entiende mejor al observar cómo queda estructurada la semana de River:

Fin de semana (15-16): Sin actividad por haber jugado la fecha.

Martes 17 de febrero: River vs. Ciudad de Bolívar — Copa Argentina, 32avos de final.

Domingo 22 de febrero: River vs. Vélez — Fecha 6 del Apertura en el Amalfitani.

Con este panorama, se entiende por qué Gallardo priorizó ordenarse de cara a un duelo eliminatorio que puede marcar el rumbo emocional y competitivo del semestre.

River no juega este fin de semana simplemente porque ya cumplió su compromiso liguero y porque la organización del plantel debió adaptarse a un calendario que incluye un partido decisivo en apenas unos días.

El Millonario llega con la urgencia de levantarse tras la caída ante Argentinos y con el desafío de afrontar una Copa Argentina que no permite errores. La ausencia en la grilla del fin de semana, lejos de ser un misterio, es una estrategia lógica para la seguidilla intensa que se avecina.