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El futbolista viral del Mundial 2026 jugará en uno de los grandes de Sudamérica: el nuevo paso en la carrera de Tim Payne

El lateral neocelandés, que saltó a la fama luego de la revolución generada por el influencer argentino Valentín Scarsini, sigue sumando capítulos a su inesperada película. ¿Dónde jugará después de la Copa del Mundo?

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Tim Payne en el Mundial 2026.
Tim Payne en el Mundial 2026. Foto: EFE
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Tim Payne, jugador de la selección de Nueva Zelanda que se hizo viral en redes sociales gracias a una iniciativa del influencer argentino Valentín Scarsini, daría un gran paso en su carrera al convertirse en refuerzo de Olimpia de Paraguay, uno de los gigantes del continente sudamericano.

Según la información del medio inglés Sky Sports Football, el defensor neozelandés dejaría el fútbol de su país para jugar la Copa Sudamericana y el torneo local con “El Decano de Paraguay” luego de la participación de los All Whites en el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

La institución paraguaya alimentó los rumores a través de un sugestivo mensaje en su cuenta oficial de X luego del empate entre Nueva Zelanda e Irán por 1 a 1, en el que publicó el emoji de un brazo haciendo fuerza seguido por la bandera del país oceánico.

El propio jugador de 32 años había reconocido ante la prensa especializada en la zona mixta que contemplaría con agrado cualquier propuesta formal proveniente de ligas de esta región: “Eso sería algo a considerar”.

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Se viene el debut de Tim Payne en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El vertiginoso cambio de vida de Tim Payne

El estrellato de Tim Payne subió de forma vertiginosa a partir de una iniciativa digital liderada por el creador de contenido argentino Valentín Scarsini.

El influencer se propuso la meta de hallar al competidor mundialista con menor visibilidad digital para potenciar su perfil, seleccionando al jugador oceánico cuando este apenas contabilizaba poco más de 4.700 internautas en su perfil de Instagram.

El encuentro entre Tim Payne y el influencer argentino que selló una inesperada historia en el fútbol. Foto: NTMX

La respuesta fue inmediata y su cuenta suma por encima de los 5,8 millones de seguidores, superando la densidad demográfica total de su propia nación (5,3 millones de habitantes).

La inesperada repercusión mediática también habría despertado en su momento el interés de Deportivo Riestra, club argentino que llegó a formular un ofrecimiento por sus servicios.

El encuentro entre Tim Payne y el influencer argentino que selló una inesperada historia en el fútbol

De concretarse finalmente su transferencia a la liga paraguaya, el experimentado defensor nacido en Auckland, con pasado juvenil en el Blackburn Rovers de Inglaterra y en los Portland Timbers 2 de Estados Unidos, deberá asimilar las barreras idiomáticas para acoplarse al plantel conducido por el entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez, reciente ganador del Torneo Apertura 2026.

Allí compartiría vestuario con los argentinos Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso e Iván Leguizamón.

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Matias Greisert

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